Lazarus: com’è il nuovo trailer dell’anime di Shinichiro Watanabe?

Lazarus, l’anime diretto dal regista di Cowboy Bebop ha finalmente una data di uscita ufficiale. Al momento previsto per il 5 aprile 2025 su Adult Swim (in attesa di un’uscita nostrana ndr), il prodotto si è presentato con un nuovo trailer che adesso andremo ad analizzare insieme.

Prodotto da Sola Entertainmente e animato dal glorioso Studio MAPPA, Lazarus promette delle grandissime sequenze action, grazie anche alla collaborazione di Chad Stahelski, regista della saga di John Wick, una delle saghe più importanti ed influenti degli ultimi anni.

Il tutto sarà accompagnato da un comparto sonoro altrettanto spettacolare, con una colonna sonora firmata da artisti di fama mondiale come il sassofonista Kamasi Washington, il DJ e produttore Floating Points e infine il musicista Bonobo.

Un Thriller di fantascienza: tra misteri e azione

Ambientato nel 2052, Lazarus disegna un mondo che sembra in pace, grazie alla rivoluzionaria droga Hapna, sviluppata dal Dr. Skinner. Il farmaco elimina il dolore: parliamo di un antidolorifico diventato onnipresente in ogni parte del mondo, senza apportare effetti collaterali, permettendo così all’umanità di sopravvivere senza alcuna sofferenza.

Nonostante questo, Skinner scompare improvvisamente, per poi apparire di nuovo dopo tre anni con una rivelazione davvero scioccante: Hapna nasconde un effetto davvero letale che si è sviluppato nel corso del tempo. Ogni persona che ha assunto il farmaco, anche se solamente una volta, da questo momento morirà nel giro di 30 giorni. Essendo la sofferenza al centro della vita umana, in miliardi hanno assunto il farmaco, quindi in pratica l’umanità è in via di estinzione e l’unica speranza è trovare un antidoto che solo Skinner conosce.

Per svolgere la missione viene quindi formata Lazarus, una squadra composta da cinque agenti provenienti da tutto il mondo, con un unico obiettivo: trovare Skinner e salvare quindi il genere umano. Con una premessa del genere, l’anime di Watanabe si pone come uno dei prodotti più interessanti del momento e voi? Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book