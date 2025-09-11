L’autrice celebra l’attentato a Charlie Kirk, la DC cancella Red Hood nel giorno dell’uscita del primo numero

La DC Comics ha deciso di cancellare immediatamente la serie a fumetti Red Hood dopo le dichiarazioni controverse della scrittrice Gretchen Felker-Martin riguardo l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk. La decisione è arrivata nella stessa giornata del rilascio del primo numero della serie, il 10 settembre 2025.

L’autrice transgender Gretchen Felker-Martin (DC Pride, Harley Quinn) ha suscitato indignazione pubblicando commenti celebrativi sulla morte di Charlie Kirk, ucciso durante un evento alla Utah Valley University. Su BlueSky, Felker-Martin ha scritto: “Thoughts and prayers you Nazi b***h” e successivamente “Hope the bullet’s okay after touching Charlie Kirk“. Questi post, rapidamente catturati e diffusi sui social media, hanno scatenato immediate reazioni di condanna.

In una comunicazione ufficiale inviata ai rivenditori nella tarda serata del 10 settembre, la DC Comics ha annunciato: “DC Comics cancella gli ordini esistenti per Red Hood #2 e Red Hood #3, e qualsiasi ordine per numeri futuri della serie. DC Comics accrediterà ai rivenditori tutte le copie fatturate di Red Hood #1, comprese le copie che potrebbero essere già state vendute“.

La casa editrice ha fornito una dichiarazione che chiarisce la propria posizione: “Alla DC Comics, diamo il massimo valore ai nostri creatori e alla nostra comunità e affermiamo il diritto alla pacifica espressione individuale di punti di vista personali. Post o commenti pubblici che possono essere visti come promozione di ostilità o violenza sono incompatibili con gli standard di condotta della DC“.

Felker-Martin non era nuova alle polemiche. L’organizzazione StopAntisemitism l’aveva già nominata “Antisemita della Settimana” ad agosto 2025, documentando una lunga storia di dichiarazioni controverse. Tra queste, la difesa di Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre e commenti elogiativi verso Osama bin Laden per l’attacco alle Torri Gemelle.

La scrittrice aveva inoltre ammesso pubblicamente di non aver mai letto storie passate di Jason Todd/Red Hood prima di scrivere la serie, dichiarando: “Non sono una persona interessata alla continuity“. Questa confessione aveva già sollevato dubbi tra i fan del personaggio prima dello scoppio della controversia principale.

Red Hood era stata annunciata come una serie regolare per lettori maturi, ambientata nell’universo DC principale, con Felker-Martin come sceneggiatrice e Jeff Spokes come disegnatore. Il secondo numero era previsto per il 2 ottobre 2025 e il terzo per il 12 novembre. La cancellazione rappresenta una decisione senza precedenti per la DC, che ha offerto crediti completi ai rivenditori per tutte le copie del primo numero.