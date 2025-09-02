La tomba delle lucciole torna al cinema: aperte le prevendite

Le prevendite per La tomba delle lucciole sono ufficialmente aperte dal 1° settembre 2025, e per tanti fan dello Studio Ghibli è già un motivo di emozione. Il capolavoro diretto da Isao Takahata sarà infatti di nuovo al cinema in Italia, ma solo per un periodo limitato: dal 18 al 24 settembre.

Vederlo al cinema non è la stessa cosa di guardarlo a casa: ogni scena, ogni silenzio, ogni dettaglio prende vita sul grande schermo e fa sentire ancora di più l’intensità della storia.

Se non lo avete mai visto, La tomba delle lucciole segue due fratelli che cercano di sopravvivere in Giappone durante la Seconda guerra mondiale, con una delicatezza e una forza emotiva che restano impresse a lungo. La storia è dura, toccante e raccontata con uno sguardo che sa farsi vicino senza mai banalizzare le emozioni dei personaggi.

È un’opera diversa dalle classiche storie piene di magia che spesso associamo allo Studio Ghibli: qui c’è realismo, dolore e una sensibilità che tocca corde molto profonde. È un film che colpisce sempre nel profondo, capace di far emozionare chiunque, indipendentemente dall’età. Ogni volta che lo si rivede, emergono nuovi dettagli e sfumature che magari erano sfuggiti la prima volta, e questo lo rende un’esperienza da vivere più volte.

In questa occasione speciale, potete scegliere come guardarlo: in italiano se volete concentrarvi sulla storia senza distrazioni, oppure in versione originale con sottotitoli per assaporare ogni sfumatura dei dialoghi e della recitazione. È un’occasione unica per confrontarsi con l’arte di Takahata così com’era pensata originariamente.

Le sale che proietteranno il film saranno aggiornate sul sito studioghibli.it, quindi conviene dare un’occhiata di tanto in tanto per trovare il cinema più vicino e assicurarvi i biglietti in tempo. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vedere o rivedere un capolavoro che continua a emozionare intere generazioni.

Dal 18 al 24 settembre, La tomba delle lucciole torna a farsi vedere, e non è un appuntamento qualsiasi: è un’occasione per riscoprire sul grande schermo un’opera che parla di guerra, ma soprattutto di umanità, legami e speranza. Una storia che resta con te, anche dopo l’uscita dal cinema, e che continua a far riflettere su ciò che conta davvero.