La Rai scommette sull’animazione giapponese: nuovi anime e grandi ritorni in arrivo

L’animazione giapponese sta trovando sempre più spazio nella programmazione Rai. Dal 2026, infatti, l’offerta si allargherà con nuovi anime pensati anche per un pubblico più grande, come adolescenti e giovani adulti. È un passo importante, che mostra la volontà di andare oltre i soliti target e parlare anche a chi è cresciuto con questi contenuti.

Una selezione pensata per chi ama davvero gli anime

A confermarlo è stato Luca Milano, direttore di Rai Kids, insieme a Luca Genovesi, nuovo responsabile dell’area “Anime”. Genovesi ha sottolineato come la scelta dei contenuti sarà guidata anche dal gusto personale: “Se fossi io il destinatario, vorrei vedere qualcosa che mi appassioni davvero”, ha spiegato. Un criterio che lascia intendere un’attenzione particolare alla qualità e alla varietà delle opere selezionate.

Da settembre si parte con i classici e i grandi film

Nell’attesa delle novità future, Rai ha già preparato una programmazione speciale per l’autunno 2025. A settembre torneranno in TV tre titoli molto amati:

• Ufo Robot Goldrake / Goldrake U: l’iconico robot tornerà su Rai 2 ogni mattina alle 08:00, dal lunedì al venerdì, a partire dall’8 settembre.

• Occhi di gatto: le tre sorelle ladre saranno protagoniste in prima serata con tre episodi ogni mercoledì su Rai 2, dal 17 settembre all’8 ottobre.

• Il ragazzo e l’airone, il premiato film di Hayao Miyazaki, sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Rai 3.

Un cambiamento culturale anche per il pubblico italiano

L’interesse della Rai verso gli anime mostra quanto sia cambiata la percezione di questo genere anche in Italia. Da semplici cartoni per bambini, oggi gli anime sono visti come racconti validi per tutte le età, capaci di emozionare e far riflettere. Un segno chiaro che fanno ormai parte della cultura pop del nostro Paese.

Un segnale forte per il futuro dell’animazione in TV

Quello della Rai sembra un impegno concreto per dare più spazio agli anime, sia a quelli che hanno fatto la storia, sia alle novità in arrivo. È un modo per avvicinare anche chi non li conosce ancora e, allo stesso tempo, continuare a coinvolgere chi li segue da anni con la stessa passione.