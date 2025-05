Kohei Horikoshi firma l’illustrazione del volume finale di “My Hero Academia: Team Up Mission”

L’universo di My Hero Academia si arricchisce di un ultimo, prezioso tassello: il volume finale di My Hero Academia: Team Up Mission è stato ufficialmente pubblicato in Giappone, e a celebrare l’occasione è intervenuto nientemeno che Kohei Horikoshi, autore della serie principale, con un’illustrazione inedita che ha emozionato i fan.

Il progetto “Team Up Mission”

La spin-off series, scritta da Yoko Akiyama, è iniziata nel 2019 e ha riscosso un buon successo, raccontando missioni speciali in cui gli studenti della U.A. collaborano con altri eroi professionisti. A differenza della serie principale, Team Up Mission adotta un tono più leggero e si concentra sulle dinamiche tra personaggi meno esplorati, offrendo uno sguardo diverso ma coerente con l’universo creato da Horikoshi.

L’illustrazione di Horikoshi: un ponte tra le due serie

Per celebrare il traguardo dell’ultimo volume, Horikoshi ha realizzato un’illustrazione esclusiva che mostra Deku, Bakugo e Todoroki accanto ai protagonisti del manga spin-off, tutti sorridenti in una posa amichevole e dinamica. Il disegno mantiene lo stile inconfondibile dell’autore e simboleggia l’unione tra le due opere, come un passaggio del testimone ideale tra la serie madre e i suoi derivati.

La reazione dei fan e il futuro della serie

I fan hanno accolto con entusiasmo l’omaggio, condividendolo sui social con messaggi di gratitudine e nostalgia. La collaborazione artistica è stata anche interpretata come un segno dell’imminente conclusione della serie principale, che si trova ormai nelle sue battute finali.

L’attesa per il gran finale

Con Team Up Mission che si congeda dopo sei volumi, e My Hero Academia che si avvicina al suo epilogo, cresce l’attesa per le ultime sorprese che Horikoshi potrebbe riservare. La sua illustrazione per il finale del team-up non è solo un gesto affettuoso verso i colleghi, ma anche un messaggio rivolto ai lettori: l’eroismo continua, finché ci sarà qualcuno disposto a tendere la mano all’altro.