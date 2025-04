My Hero Academia Ultra Artworks: l’artbook ufficiale debutta il prossimo giugno

I fan di My Hero Academia possono iniziare il conto alla rovescia: il 4 giugno 2025 arriverà finalmente My Hero Academia Ultra Artworks, un artbook ufficiale dedicato all’amata serie creata da Kohei Horikoshi. La copertina dell’opera è stata recentemente svelata e ha già fatto impazzire il web, alimentando l’attesa per quello che si preannuncia come un vero e proprio gioiello per collezionisti e appassionati dell’universo degli eroi.

Una copertina inedita firmata Horikoshi

La copertina dell’artbook presenta un’illustrazione originale di Horikoshi che ritrae Izuku Midoriya in una posa dinamica, che riflette l’energia e la determinazione del personaggio. Questo design esclusivo è stato creato appositamente per l’artbook, offrendo ai fan un’immagine iconica e rappresentativa della serie.

Contenuti esclusivi e commenti dell’autore

L’artbook My Hero Academia Ultra Artworks raccoglierà una selezione di illustrazioni realizzate da Kohei Horikoshi, molte delle quali inedite o mai pubblicate al di fuori del Giappone. Al suo interno troveranno spazio disegni promozionali, concept art dei personaggi, copertine alternative e materiali esclusivi legati alla serie, accompagnati da commenti dettagliati dell’autore stesso.

Horikoshi condivide aneddoti, riflessioni personali e approfondimenti sul processo creativo dietro ogni opera, offrendo così ai lettori uno sguardo completo dietro le quinte della creazione di My Hero Academia. Il volume si propone come una celebrazione visiva della saga che, dal suo debutto nel 2014, ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo e racconta l’evoluzione dei personaggi e della trama attraverso gli occhi del suo creatore.

Un tributo visivo per celebrare la serie

L’uscita dell’artbook coincide con l’avvicinarsi della conclusione del manga, che si trova ormai alle battute finali. Questo rende il volume ancora più significativo: un tributo al viaggio compiuto da Deku e dai suoi compagni, ma anche un ricordo tangibile per tutti coloro che hanno seguito con passione le loro avventure.

Distribuito in diverse lingue e disponibile sia in formato cartaceo che digitale, My Hero Academia Ultra Artworks è destinato a diventare un must-have imperdibile per ogni fan della serie.