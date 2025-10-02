Kindergarten Wars: annunciata la serie anime tratta dal manga di Yō Chiba

Un altro titolo di successo sta per fare il salto dalla carta allo schermo. È stato infatti annunciato ufficialmente l’anime di Kindergarten Wars, il manga di Yō Chiba che negli ultimi anni ha conquistato un numero crescente di lettori su Shonen Jump+.

Il cast principale vedrà Atsumi Tanezaki e Kentaro Kumagai nei panni dei due protagonisti, Rita e Doug. Due insegnanti, ma non proprio comuni. Oltre ad avere il compito di occuparsi dei bambini di un asilo, infatti, devono proteggerli da continui tentativi di assassinio. Rita in particolare è un personaggio che si fa ricordare: dietro l’aspetto da maestra si nasconde la leggendaria assassina “Convict 999”, dotata di una forza incredibile e pronta a difendere i suoi piccoli allievi da chiunque osi avvicinarsi. Con una nota ironica che rende il tutto ancora più divertente, il suo punto debole sono i bei ragazzi, per i quali non riesce a non perdere la testa.

Il manga ha debuttato nel 2022 e, ad agosto 2025, conta già 15 volumi pubblicati, con oltre 1,7 milioni di copie in circolazione. Non solo: si è anche guadagnato una menzione d’onore alla terza edizione del LINE Manga Taisho, confermando l’ottimo riscontro sia tra i lettori che tra gli addetti ai lavori. In Italia il manga è pubblicato da Panini Comics, che ne ha portato la serie al pubblico con grande successo.

La trama si muove tra azione serrata, momenti comici e situazioni paradossali: un asilo frequentato dai figli dei leader mondiali diventa il teatro di una guerra segreta fatta di complotti, sparatorie e colpi di scena, il tutto sorretto da un ritmo che non lascia spazio alle pause. Non a caso, Kindergarten Wars è stato definito uno dei manga più freschi e originali della nuova generazione.

Con l’adattamento anime ormai in arrivo, le aspettative sono alte: c’è curiosità di vedere come la follia, l’energia e l’umorismo del manga verranno resi in movimento. Una cosa è certa: tra assassini, missioni improbabili e maestre fuori dal comune, ci sarà da divertirsi.