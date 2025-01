Kindergarten Wars: il manga entra ufficialmente nel suo arco finale

Shonen Jump ha già concluso due delle sue serie più importanti quest’anno e presto toccherà anche a Kindergarten Wars. Infatti questa serie importante di Shueisha, scritta e disegnata da You Chiba ha annunciato ufficialmente il suo arco narrativo finale. Shueisha ha attraversato alcuni grandi cambiamenti sulla rivista, dato che il 2024 ha visto la conclusione di Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Il 2025 invece ha visto la fine di due serie manga e ora si scopre che presto accadrà anche per Kindergarten Wars.

You Chiba ha annunciato con la pubblicazione del capitolo più recente su Shonen Jump+ che la serie darà ufficialmente il via al suo arco narrativo finale. Conosciuto come America Arc, l’arco narrativo finale inizierà con il capitolo 103 del manga. Ma per coloro che temono che la fine arriverà rapidamente come già visto, Chiba ha condiviso una nota speciale con i fan per assicurare che questo arco finale ha ancora “una lunga, lunga strada da percorrere” prima che il manga giunga alla fine. Di seguito riportiamo le parole del mangaka:

“Ciao a tutti. Sono il mangaka. Grazie per aver sempre letto Kindergarten Wars!. Kindergarten Wars sta finalmente entrando nel suo arco finale…! Questo lavoro è iniziato come una serie indipendente e non sarei riuscito ad arrivare fin qui senza l’aiuto del mio editor, degli assistenti e, naturalmente, del supporto di tutti voi lettori! Grazie mille“. Ma mentre la serie si sta dirigendo verso la fine, Chiba assicura ai fan che c’è ancora molto da fare affermando: “Potrebbe essere l’arco finale, ma c’è ancora una lunga, lunga strada da percorrere! Spero che possiate continuare a supportare la serie durante questa lunga resa dei conti finale!”

L’inizio dell’arco finale richiederà un po’ di tempo, dato che Chiba ha anche annunciato che si prenderanno una pausa prolungata di otto settimane a causa del mal di schiena prima di tornare per i capitoli dell’arco finale. “Detto questo, ho avuto un po’ di mal di schiena dalla fine dell’anno scorso e quindi ho deciso di prendermi una pausa prolungata. Le mie più sentite scuse a tutti i lettori che stanno aspettando con ansia i prossimi capitoli. La serie riprenderà tra otto settimane, il 27 marzo“.

La serie è ambientata nell’asilo presumibilmente più sicuro del mondo, noto come “Kindergarten Noir”, che si prende cura dei figli di politici e altre figure importanti. In questo asilo lavorano ex criminali e assassini per proteggere questi bambini da potenziali aggressori in cambio della riduzione di anni delle loro condanne. Finora la serie si è rivelata un grande successo tra i fan, quindi ora ci saranno più occhi puntati che mai mentre si avvicina alla fine.

Fonte – Comicbook