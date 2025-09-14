Ken il Guerriero: il remake dell’anime si mostra in un nuovo trailer

Ken il Guerriero è una delle serie shonen più iconiche in assoluto pubblicate nel anni 80, capace di raggiungere cento milioni di copie vendute.

Famoso in Italia come Ken il Guerriero, Hokuto no Ken è un manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara che ha fatto il suo debutto in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 1983 per poi concludersi nel 1988.

La serie conta un totale di 245 capitoli pubblicati in questo lasso di tempo, raccolti in 27 volumi tankōbon.

In Italia, la prima edizione è stata curata dalla Granata Press, che ne ha adattato il titolo in Ken il guerriero, inizialmente serializzata sul mensile raccoglitore Zero dal 1990 fino al 1994, con un totale di 44 volumi, che riprendevano i capitoli apparsi solo sulla suddetta rivista.

Il successo riscosso dal manga è stato chiaramente supportato anche dalla serie televisiva, che conta un totale di 152 episodi, prodotta da Toei Animation dal 1984 al 1988.

Nonostante la serie si sia conclusa, Kenshiro tornerà sul piccolo schermo nel 2026 con un remake della serie televisiva.

E, durante una diretta streaming sul canale ufficiale Warner Bros. Japan Anime, sono state rivelate imperdibili novità insieme a un nuovo trailer, che si concentra prettamente sui personaggi principali.

Infatti Warner Bros. Japan Anime ha annunciato i tre doppiatori che interpreteranno i fratelli Hokuto, ossia Wataru Takagi, Tsuguo Mogami e Taiten Kusunoki che interpreteranno rispettivamente Jagi, Toki e Raoh.

Gli eventi della serie shonen sono ambientati su una Terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare e ruotano attorno a un guerriero di nome Kenshiro, il successore di un’antica scuola di arti marziali nota come Divina Scuola di Hokuto.

Quest’arte gli consente di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna.

La missione principale di Kenshiro è di dedicare la sua vita alla lotta contro i vari predoni, bande armate, e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi e il suo percorso lo porta ad affrontare numerosi artisti marziali rivali.