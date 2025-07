Kamome Shirahama firma una nuova illustrazione Pokémon

Kamome Shirahama, nota mangaka e illustratrice giapponese, è tornata a collaborare con il mondo Pokémon. L’autrice di Atelier of Witch Hat ha realizzato una nuova illustrazione per la carta di Druddigon, in uscita nella recente espansione giapponese White Flaire. Uno stile riconoscibile e raffinato che i fan hanno subito apprezzato, tanto da generare entusiasmo online appena la carta è stata mostrata.

Una firma che lascia il segno

Non è la prima volta che Shirahama lavora su carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. In passato aveva già illustrato due carte molto amate: Glaceon-ex e Ninetales. Il suo tratto, che fonde eleganza e dettagli minuziosi, ha saputo dare nuova vita a Pokémon già noti, trasformandoli quasi in opere d’arte da collezionare.

Druddigon in una veste inedita

La nuova illustrazione di Druddigon si distingue per l’atmosfera intensa e fiabesca, in linea con lo stile di Shirahama. Il Pokémon drago viene mostrato in una posa fiera, circondato da colori profondi e da un’ambientazione che sembra uscita da un libro illustrato. Un’interpretazione che riesce a far emergere un lato più affascinante di Druddigon, spesso messo in ombra da creature più popolari.

Il legame tra Pokémon e illustratori celebri

Negli ultimi anni, The Pokémon Company ha sempre più coinvolto artisti provenienti dal mondo manga e dell’illustrazione per arricchire il TCG con stili unici. Kamome Shirahama è tra i nomi più apprezzati, grazie alla sua capacità di fondere estetica narrativa e sensibilità artistica. Le sue carte sono diventate vere chicche per i collezionisti.

Un incrocio tra mondi creativi

Con ogni nuova collaborazione, si rafforza il legame tra il mondo del fumetto giapponese e il fenomeno globale di Pokémon. E quando a firmare le carte sono artisti come Shirahama, la linea tra gioco e arte diventa sempre più sottile, e affascinante. Ogni nuova illustrazione arricchisce l’universo Pokémon di sfumature inedite, che parlano anche agli appassionati d’arte.