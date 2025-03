Kaiju No. 8: svelato un nuovo trailer della seconda stagione

Da quando la seconda stagione di Kaiju No. 8 è stata annunciata al Jump Festa lo scorso dicembre, i fan erano impazienti di scoprire le novità a tal proposito. Ricordiamo che Kaiju tornerà sul piccolo schermo a luglio 2025 e molti fan hanno gli occhi su Kaiju No. 8 nonostante ci saranno tante altre uscite di spessore. Questo è motivato dal fatto che la prima stagione ha avuto un forte impatto sul pubblico lo scorso aprile. In occasione dell’annuale AnimeJapan, sono finalmente arrivate novità importanti sulla produzione della seconda stagione con un nuovo trailer, visibile seguendo questo link, che offre finalmente ai fan un’anteprima della seconda stagione.

La finestra di rilascio per l’anime rimane la stessa, ma al momento non c’è una data di rilascio esatta e non si conosce il numero di episodi. Detto questo, l’annuncio anticipa un sacco di sviluppi entusiasmanti per la seconda stagione con Kafka che dovrebbe affrontare nuove sfide, Kaiju ancora più forti e un nuovo capitano, che non è altri che Gen Narumi, che si può vedere nel nuovo trailer.

Il teaser inizia con Mina che osserva un paesaggio devastato mentre Reno e Iharu parlano di Kafka. I due esprimono la loro fiducia secondo la quale Kafka tornerà dalla morte. Kafka si sveglia in una piccola culla, ricollegandosi al finale della prima stagione che ha visto il protagonist riprendersi dalle ferite dopo aver combattuto Isao. Inoltre la sua esecuzione era stata posticipata.

Il trailer passa quindi a presentare l’enigmatico capitano della prima divisione, Gen Narumi, noto anche come “il più forte combattente anti-kaiju del Giappone”. Tuttavia, contrariamente al suo titolo imponente, Narumi spesso si rintana nella sua stanza per passare tutta la notte a giocare ai videogiochi. Come si vede nel teaser, la seconda stagione vedrà Kafka assegnato alla Prima Divisione sotto la supervisione di Narumi, con i fan che avranno anche una buona visione di entrambi i lati della sua personalità eccentrica, mentre Kikoru e Kafka dimostrano la loro forza. Chiaramente, Gen Narumi è praticamente pronto a rubare la scena nella seconda stagione di Kaiju No. 8, proprio come ha fatto Hoshina nella prima e per fortuna la seconda sembra aver reso giustizia al suo character design.

Fonte – Comicbook