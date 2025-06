Kaiju No. 8 si avvicina alla fine: il manga terminerà con il capitolo 129

La corsa epica di Kaiju No. 8, l’apprezzatissimo manga d’azione e fantascienza di Naoya Matsumoto, sta per giungere alla sua conclusione. È stato annunciato ufficialmente che la serie si concluderà con il capitolo 129, il cui rilascio avverrà a breve tramite l’app Shonen Jump+ di Shueisha. Mancano quindi solo due capitoli al gran finale di una storia che, in pochi anni, ha saputo conquistare un vasto pubblico a livello globale.

Una serie rivelazione degli ultimi anni

Pubblicato per la prima volta nel 2020 sulla piattaforma digitale Shonen Jump+, Kaiju No. 8 ha rapidamente ottenuto un grande successo, distinguendosi per l’equilibrio tra azione spettacolare, comicità ben dosata e una forte componente emotiva. Ambientato in un Giappone assediato da mostri giganti chiamati kaiju, il manga segue la storia di Kafka Hibino, un uomo qualunque che, inaspettatamente, ottiene il potere di trasformarsi in uno di questi mostri. Il suo obiettivo? Entrare nelle forze di difesa e proteggere ciò che ama.

Un impatto duraturo nel panorama manga

Con il suo stile dinamico, il worldbuilding avvincente e personaggi carismatici, Kaiju No. 8 si è imposto come uno dei titoli più originali e apprezzati della nuova generazione. Non è un caso che l’opera sia stata adattata anche in formato anime nel 2024, aumentando ulteriormente la sua popolarità. L’annuncio della conclusione, sebbene atteso da tempo, ha generato reazioni emotive tra i fan, che si preparano a salutare Kafka e compagni con grande affetto.

Attesa per il gran finale

Il capitolo 128, attualmente disponibile, ha già messo in moto gli eventi finali della trama, lasciando intuire uno scontro conclusivo ad alto tasso emotivo. Con il capitolo 129 previsto come ultimo, l’attenzione dei lettori è tutta puntata sul modo in cui Naoya Matsumoto chiuderà il cerchio. Un finale che si preannuncia epico, ma anche carico di significato per chi ha seguito l’evoluzione di Kafka dalla prima pagina.