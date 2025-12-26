Kaiju No. 8: annunciato l’arco conclusivo dell’anime al Jump Festa

Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto è riuscito a conquistare un ampio pubblico di lettori e il successo riscosso ha portato alla realizzazione di un’adattamento anime prodotto da Production I.G. Dopo due stagioni, i fan saranno felici di scoprire che l’evento Jump di quest’anno ha annunciato che l’anime avrà un “arco conclusivo” e un nuovo cortometraggio. Il nuovo cortometraggio si intitola “Il giorno feriale di Narumi“.

La prima stagione ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2024 ed è andata in onda per 12 episodi. Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming anche su X (ex Twitter) in tutto il mondo in tempo reale. Successivamente, Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno proiettato il film di compilation della prima stagione anime di Kaiju No. 8, intitolato Kaiju No. 8: Mission Recon. La seconda stagione ha seguito la stessa programmazione della prima.

La serie televisiva è prodotta da Production I.G, con lo Studio Khara che si occupa del design dei kaiju e degli artwork. La regia è affidata a Shigeyuki Miya e Tomomi Kamiya, i dialoghi a Ichirō Ōkouchi e il character design e la direzione delle animazioni a Tetsuya Nishio. Per quanto riguarda il manga, questo ha vinto il Next Manga Award 2021 nella categoria web e nel 2020 ha superato i 30 milioni di visualizzazioni, diventando così la serie Shōnen Jump+ più veloce a raggiungere questo traguardo.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Kafka Hibino, che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, che vengono uccisi dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro e da bambini si erano promessi di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno, Kafka viene attaccato da uno strano kaiju, con il quale si fonde e acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8, ottenendo particolari abilità.