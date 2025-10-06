Kagurabachi conquista il The New York Times: una celebrazione internazionale per il secondo anniversario del manga

Kagurabachi, il manga di Takeru Hokazono, continua a macinare successi e a farsi notare anche fuori dal Giappone.

Per celebrare il secondo anniversario della serie, è stato annunciato che l’opera comparirà con una pagina pubblicitaria sul The New York Times (International Edition) del 6 ottobre 2025, un riconoscimento che pochi manga possono vantare.

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili ufficiali X di Shonen Jump News @WS_manga e di Kagurabachi @kagurabachi_x, accompagnato da un’anteprima esclusiva del design che verrà pubblicato sul quotidiano americano.

Un risultato che racconta da solo quanto Kagurabachi sia riuscito, in poco tempo, a conquistare lettori in ogni parte del mondo e a diventare uno dei titoli più seguiti e discussi della nuova generazione di Weekly Shonen Jump.

Il manga, uscito per la prima volta nel 2023, segue Chihiro Rokuhira, un giovane spadaccino deciso a vendicare la morte del padre, un leggendario fabbro di spade incantate.

Una storia di dolore, potere e redenzione che ha saputo creare una fanbase affezionata e in continua crescita.

Con il suo stile dinamico, i combattimenti spettacolari e un protagonista complesso, Kagurabachi è riuscito a distinguersi tra le nuove serie del magazine, attirando l’attenzione sia dei fan che della critica.

La scelta di celebrare questo anniversario su una testata prestigiosa come il New York Times non è casuale: rappresenta un riconoscimento alla popolarità crescente del manga anche al di fuori del Giappone.

Sui social, infatti, i fan di tutto il mondo stanno commentando entusiasti l’iniziativa, sottolineando come Kagurabachi sia ormai diventato un vero fenomeno internazionale.

Con questo annuncio, la serie di Hokazono consolida il suo ruolo di nuova punta di diamante di Shonen Jump.

E se questo è solo l’inizio dei festeggiamenti per il secondo anniversario, è probabile che altre sorprese siano dietro l’angolo per i fan del giovane spadaccino e delle sue leggendarie lame.

Intanto, cresce l’attesa per un possibile annuncio dell’adattamento anime, che molti sperano possa arrivare presto.