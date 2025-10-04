Kagurabachi: l’ultimo capitolo del manga pubblicato è incompleto

Kagurabachi è tra le migliori nuove proposte shonen pubblicate sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, al punto che molti fan credono potrà diventare il prossimo pilastro della rivista giapponese.

Infatti è stato subito apprezzato dai fan anche prima dell’uscita ufficiale del primo capitolo e da allora ha avuto un successo strepitoso. Questo ha portato a un aumento delle aspettative della qualità sia dal punto di vista della storia che delle tavole e pare che Takeru Hokazono abbia iniziato a soffrire i ritmi di lavoro.

Di fatto, essendo una serie pubblicata settimanalmente, il famoso programma impegnativo previsto per tutte le serie presenti su Weekly Shonen Jump ha colpito inevitabilmente anche Kagurabachi.

Il capitolo 95 di Kagurabachi è stato pubblicato sulle pagine di Shonen Jump la scorsa settimana, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare che alcune pagine erano purtroppo incomplete.

Nelle scene di combattimenti, molte pagine presentavano alcune vignette abbozzate e non complete come le altre. Sebbene questo non sia un problema limitato a Kagurabachi, è un altro segno della pessima programmazione che tutti i mangaka devono necessariamente rispettare.

Ogni mangaka deve avere la capacità di rispettare i tempo di una programmazione settimanale che continui a suscitare interesse tra i lettori.

Questo è fondamentale per competere con tutti gli altri competitor ma, nel corso degli anni, i fan sono diventati più consapevoli delle condizioni spesso pessime che ogni mangaka deve affrontare per mantenere questa programmazione e soddisfare la domanda.

Questa consapevolezza è arrivata nel momento in cui artisti di spicco, come Yoshihiro Togashi, hanno pubblicamente parlato del loro cattivo stato di salute causato dai duri ritmi di lavoro, necessari per rispettare le scadenze settimanali.

A volte, poi, si verificano casi come questo in cui un capitolo viene pubblicato incompleto sulla rivista stessa e il mangaka lo corregge in seguito per l’uscita ufficiale del volume.

Lo stesso è accaduto non molto tempo fa a Eiichiro Oda, quindi l’uscita di un capitolo di Kagurabachi incompleto, non rappresenta una minaccia per la serializzazione della serie.

Piuttosto, questo caso non fa che confermare il bisogno di un cambiamento del programma di pubblicazione di Shueisha, ad oggi troppo impegnativo per i mangaka che non riescono a prendersi cura della loro salute in modo più appropriato.