K-Pop Demon Hunters è ufficialmente il film più visto di sempre su Netflix

Il traguardo raggiunto da K-Pop Demon Hunters è incredibile: in pochissimo tempo il film è riuscito a fare la storia su Netflix, diventando il più visto di sempre.

Da quando è uscito il 20 giugno, ha messo insieme la bellezza di 236 milioni di visualizzazioni, superando il record che fino a ieri apparteneva a Red Notice, fermo a 231 milioni. Numeri così non si vedono tutti i giorni e dimostrano quanto questo progetto abbia colpito nel segno.

E non è solo una questione di statistiche: il successo racconta quanto l’idea di unire l’energia del K-pop a un film d’azione con venature sovrannaturali abbia davvero conquistato il pubblico.

C’è chi si è avvicinato al film per i propri idol, curioso di vederli in un contesto del tutto nuovo, e chi invece l’ha guardato senza sapere nulla del K-pop ma si è lasciato trascinare da ritmo, spettacolo e combattimenti spettacolari. Insomma, un mix che ha trovato il modo di mettere d’accordo mondi diversi e ha creato un fenomeno globale.

Il sorpasso su Red Notice, che per anni era rimasto saldo in vetta alla classifica, segna un cambio importante anche per Netflix, che vede nella produzione asiatica un punto di forza sempre più evidente. Non è un caso che la piattaforma stia puntando con decisione su contenuti coreani, capaci di attirare un pubblico globale con una facilità sorprendente.

Il successo di K-Pop Demon Hunters non sembra destinato a fermarsi qui: le visualizzazioni continuano a crescere e il film è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, con discussioni, fanart e trend che si moltiplicano sui social. Non a caso, sono già stati annunciati due sequel animati e persino un adattamento live-action.

Per ora una cosa è certa: con i suoi 236 milioni di visualizzazioni, K-Pop Demon Hunters ha scritto una nuova pagina nella storia di Netflix, dimostrando che la combinazione tra musica, azione e fantasia può davvero fare il giro del mondo.