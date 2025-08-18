K-Pop Demon Hunters, annunciati i sequel e un live-action

Il successo di K-Pop Demon Hunters sembra destinato a durare ancora a lungo. Dopo aver conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo con il film d’animazione firmato da Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, la storia delle tre idol cacciatrici di demoni tornerà presto con nuovi progetti. Non solo è stato confermato lo sviluppo di due sequel animati, ma è in programma anche un adattamento live-action che promette di portare ancora più in alto la popolarità del franchise.

Il film originale ha colpito per il suo mix inusuale: da una parte l’energia scintillante del K-pop, dall’altra una trama che mescola azione e soprannaturale. Rumi, Zoey e Mira, protagoniste della vicenda, non sono semplici cantanti amate dai fan, ma guerriere pronte a fronteggiare forze oscure che minacciano il loro mondo. Una formula che ha convinto subito il pubblico, al punto da trasformare il titolo in un vero fenomeno globale.

Il successo non si è fatto attendere: entro l’agosto 2025, il film aveva già superato i 184 milioni di visualizzazioni su Netflix. Numeri che spiegano facilmente perché Sony e Netflix abbiano deciso di scommettere su un universo narrativo così fresco e in grado di parlare a pubblici diversi, dagli appassionati di K-pop agli amanti delle avventure animate.

Dietro le quinte ci sarebbero ancora i registi Maggie Kang e Chris Appelhans, già al lavoro per dare vita ai sequel e, probabilmente, portare almeno uno dei nuovi film anche sul grande schermo. Non è tutto: oltre ai sequel e al live-action, si parla persino di un musical teatrale, segno che il franchise è pronto a espandersi in ogni direzione possibile.

Per i fan, questo significa una sola cosa: Rumi, Zoey e Mira torneranno presto a far parlare di sé. E, a giudicare dall’entusiasmo che il primo film ha generato, il meglio deve ancora arrivare. Un segnale chiaro che K-Pop Demon Hunters non è soltanto una moda passeggera, ma un fenomeno destinato a lasciare il segno.