Jundo: tutte le novità annunciate a Lucca Comics & Games 2025

Jundo ha portato un’ondata di entusiasmo a Lucca Comics & Games 2025, presentando dal vivo, per la prima volta con il pubblico presente, una serie di annunci che promettono un 2026 davvero ricco. L’editore ha condiviso il palco con alcuni dei suoi autori internazionali, rendendo il momento ancora più speciale e creando una connessione diretta tra lettori e creatori delle storie più amate della piattaforma.

Tra le novità spicca Oddman Eleven di Dowman Sayman, un titolo bizzarro e affascinante che racconta la storia di undici studenti dotati di caratteristiche fuori dal comune, gli “Oddman”. La protagonista Setsu, innamorata dell’unico ragazzo del gruppo, decide di far innamorare di lui le altre Oddman per potergli stare accanto… ma le sue azioni porteranno conseguenze imprevedibili, trasformandola nell’oggetto del desiderio di tutte le altre.

Grande attesa anche per Lost in the Cloud, uno dei titoli di punta della piattaforma, che tornerà a dicembre con la Season 3. Sempre a dicembre arriveranno anche i Jundo Minis legati a Lost in the Cloud, portachiavi dei personaggi principali, Skylar e Cirrus, pensati per i fan che vogliono portare con sé un pezzetto della serie.

Tra le opere inedite troviamo anche Fortune Kitten’s di Azha Liang, una storia dolce e misteriosa su un ragazzo che salva un gattino ferito, ignaro del segreto che si cela dietro il suo tenero aspetto. A seguire, The Ghost’s Nocturne di Ananas e Crjade, un affascinante boys’ love dai toni fantasy che intreccia maledizioni, amore e redenzione, con protagonisti un principe umano e il figlio ribelle del re degli inferi.

Infine, per i collezionisti e gli appassionati di arte, arriva The Untamed – Artbook, un volume che raccoglie le illustrazioni più iconiche di una delle serie più amate del catalogo Jundo.

Con questi titoli, Jundo si conferma una delle realtà più dinamiche e coraggiose del panorama manga e webtoon, pronta a regalare ai lettori nuove emozioni, mondi da scoprire e storie tutte da vivere.