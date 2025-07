Jundo porta grandi autori a Lucca Comics & Games 2025

Quest’anno il Lucca Comics & Games promette di essere ancora più speciale per gli amanti del fumetto e delle storie internazionali. Jundo ha annunciato un parterre di ospiti di primo piano, pronti a incontrare i lettori italiani e presentare anteprime esclusive.

Yuichi Jinze, un debutto internazionale

Per la prima volta fuori dalla Cina, Yuichi Jinze, disegnatrice di Little Mushroom e autrice di Spring Is Coming, sarà presente a Lucca per il lancio in anteprima del primo volume di Little Mushroom Co.. Un’occasione unica per conoscere dal vivo un’artista capace di unire raffinatezza grafica e sensibilità narrativa, che in Asia ha conquistato un pubblico vastissimo.

Wen Yuan torna a Lucca

Richiestissima dalla community italiana, Wen Yuan torna a incontrare i suoi fan con un’anteprima davvero attesa: il terzo volume di See You, My King. Il suo stile emozionante e i personaggi indimenticabili hanno reso la serie un piccolo fenomeno editoriale, e la presenza dell’autrice promette momenti di grande emozione durante firmacopie e panel dedicati.

Itaewon Class e Kwang Jin

Altro nome di punta è Kwang Jin, autore di Itaewon Class, il manhwa che ha conquistato il mondo grazie alla trasposizione Netflix. L’autore sarà a Lucca con il quarto volume dell’opera in anteprima esclusiva, pronto a raccontare il dietro le quinte di una storia che unisce ambizione, riscatto e lotta contro le ingiustizie sociali.

Liang Azha e la nuova serie

Non poteva mancare Liang Azha, ormai presenza fissa al Lucca Comics & Games. Per la terza volta consecutiva, l’autore torna in Italia per presentare il lancio di Soul Sealer’s School Life, la sua nuova opera, già molto attesa dai fan grazie alle prime anticipazioni.

Un autunno da non perdere

Con ospiti di questo calibro, Jundo conferma il suo impegno nel portare in Italia alcuni tra i nomi più influenti della scena asiatica. Le date degli incontri e le modalità di partecipazione verranno comunicate nelle prossime settimane.