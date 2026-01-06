Jump Festa 2026: il secondo giorno tra ritorni attesi, finali storici e nuove sorprese

Il secondo giorno del Jump Festa 2026 ha confermato una cosa molto semplice: quando Shueisha decide di fare sul serio, il calendario esplode di annunci. Anche questa edizione, ospitata il 20 e 21 dicembre al Makuhari Messe, ha trasformato i tre palchi principali, Jump Super Stage, Jump Studio e Jump Station, in un flusso continuo di trailer, visual e conferme che hanno fatto felici fan di ogni generazione.

Tra le notizie più commentate c’è il ritorno di Blue Box, che avrà ufficialmente una seconda stagione nell’autunno 2026. Per accompagnare l’annuncio è stata mostrata anche una nuova “blue visual”, delicata e in linea con il tono romantico della serie. Sul fronte dei grandi finali, Dr. STONE: Science Future ha presentato il trailer dell’ultimo cour: la terza parte segnerà la conclusione definitiva dell’anime, con debutto fissato per aprile 2026.

Spazio anche a nuovi materiali per titoli già in corso. Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube tornerà con il secondo cour a partire dal 7 gennaio 2026, mentre The Elusive Samurai ha confermato la seconda stagione per luglio 2026, accompagnata da teaser visual e video. KILL BLUE, invece, ha mostrato il suo primo vero biglietto da visita con PV e key visual, in vista della messa in onda prevista per aprile 2026.

Non sono mancate le grandi conferme: DanDaDan tornerà con la terza stagione nel 2027, Black Clover proseguirà con una nuova stagione nel corso del 2026 su Crunchyroll e BLEACH: Thousand-Year Blood War – Part 4 ha finalmente mostrato teaser e visual, fissando l’uscita a luglio 2026. Emozione anche per Akane-banashi, che debutterà ad aprile 2026 sotto la direzione di Ayumu Watanabe, e per One Piece, pronto a tornare con l’arco di Elbaph dal 5 aprile.

A chiudere la giornata, due annunci che parlano linguaggi diversi ma colpiscono allo stesso modo: il nuovo teaser del film Puella Magi Madoka Magica – Walpurgisnacht Rising, in arrivo a febbraio 2026, e la conferma ufficiale di Chainsaw Man: Assassins Arc, che proseguirà direttamente dopo il film dedicato a Reze. Un secondo giorno intenso, che ha lasciato una sensazione chiara: il 2026 sarà un anno davvero pieno.