Fall in Love, You False Angels di Coco Uzuki ha conquistato il prestigioso premio come Miglior Shōjo ai Kodansha Manga Awards 2025, affermandosi come una delle opere più apprezzate nel panorama fumettistico giapponese. Questo riconoscimento celebra l’originalità e il successo di una serie che ha saputo rinnovare il genere romantico scolastico con ironia e profondità. [' ]