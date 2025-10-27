Jujutsu Kaisen: svelati due nuovi trailer per “Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins”

Sta per arrivare Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins, e l’attesa è ormai alle stelle. In questi giorni sono usciti due nuovi trailer che hanno già mandato in delirio la community. L’uscita nei cinema giapponesi è fissata per il 7 novembre, mentre da noi in Italia arriverà l’8 dicembre, grazie a Crunchyroll e Sony Pictures.

Più che un semplice film, si tratta di un evento pensato per i fan, che mette insieme il meglio dell’arco di Shibuya, uno dei più amati e devastanti della serie, con i primi due episodi della terza stagione, dedicata al Culling Game. È come un ponte che collega quello che abbiamo vissuto finora con ciò che sta per arrivare, in un’esperienza unica tutta da godere sul grande schermo.

Nelle ultime ore sono stati per l’appunto pubblicati due nuovi video promozionali, uno dedicato al Shibuya Incident e l’altro al Culling Game. I brevi trailer mostrano immagini mozzafiato e un’atmosfera carica di tensione, segno che lo studio MAPPA non ha alcuna intenzione di rallentare. È stata anche diffusa una nuova visual dedicato a Naoya Zen’in, che avrà un ruolo di primo piano proprio a partire da questa nuova fase.

Il Culling Game segnerà il ritorno di Yuta Okkotsu, protagonista del film Jujutsu Kaisen 0, che entrerà in scena come esecutore, pronto a scontrarsi con Yuji Itadori. Due personaggi legati dallo stesso maestro, ora destinati a fronteggiarsi in uno degli scontri più iconici del manga di Gege Akutami.

La nuova stagione dell’anime debutterà ufficialmente a gennaio 2026, ma Execution è già pronto a dare ai fan un assaggio di quello che li aspetta: combattimenti spettacolari, emozioni forti e un livello tecnico che promette di superare anche quello del celebre arco di Shibuya. Le prime anticipazioni lasciano intuire che MAPPA ha alzato ancora una volta l’asticella, puntando a un mix perfetto tra azione pura e momenti dal forte impatto emotivo.

Per chi ama Jujutsu Kaisen, l’inverno si preannuncia davvero incandescente.