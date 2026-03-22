Jujutsu Kaisen: svelata la durata del finale della prima parte del Culling Game

Il sito ufficiale dell’anime Jujutsu Kaisen ha annunciato che il dodicesimo e ultimo episodio della terza stagione intitolata “The Culling Game Parte 1” andrà in onda il 26 marzo e il minutaggio sarà di quasi mezz’ora, esattamente 27 minuti. Inoltre si tratterà del 59° episodio dell’intera serie televisiva.

L’anime ha debuttato con i primi due episodi in uno speciale di un’ora l’8 gennaio e Crunchyroll trasmette tutti gli episodi della terza stagione di Jujutsu Kaisen in streaming in tutto il mondo.

Per l’adattamento anime dell’arco del Culling Game, Shōta Goshozono è tornato a lavorare alla regia presso lo studio MAPPA e Hiroshi Seko si occupa della supervisione e della sceneggiatura. Anche i registi dell’animazione Yosuke Yajima e Hiromi Niwa sono tornati per la terza stagione ma questa volta per curare il character design.

La prima stagione dell’anime televisivo Jujutsu Kaisen è andata in onda a ottobre 2020 ed era composta da 24 episodi. Il successo riscosso ha portato MAPPA a confermare la seconda stagione, che ha debuttato nel 2023 sempre su Crunchyroll in contemporanea con la messa in onda in Giappone. La seconda stagione è andata in onda per due parti e ha adattato sia l’arco narrativo “Inventario Nascosto / Morte Prematura” che l’arco narrativo “Incidente di Shibuya” tratti dal manga scritto e disegnato da Gege Akutami.

Prima del debutto della terza stagione anime, MAPPA ha lanciato il film di compilation intitolato Jujutsu Kaisen: Inventario Nascosto/Morte Prematura – Il Film, uscito in Giappone a maggio 2025, classificandosi al quarto posto nel suo weekend di apertura.

Gege Akutami ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2018 e il manga in questione si è concluso quasi inaspettatamente a settembre 2024. Nonostante ciò, la serie è tornata l’anno scorso con lo spin-off Jujutsu Kaisen: Modulo, di cui Akutami si è solo occupato della storia mentre i disegni sono stati affidati a Yūji Iwasaki. Modulo è ambientato 68 anni dopo il Culling Game e gli eventi sono ambientati in una Tokyo futuristica dove la stregoneria si fonde con la tecnologia, affrontando la minaccia aliena dei Simuriani.