Jujutsu Kaisen: svelata la data di uscita della terza stagione

Jujutsu Kaisen è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo l’anno prossimo con una nuova stagione e finalmente è stata resa nota la data di uscita ufficiale. Gli ultimi momenti della seconda stagione hanno mostrato il ritorno di Yuta Okkotsu, pronto a occuparsi dell’esecuzione di Yuji Itadori considerato l’unico responsabile della distruzione di Shibuya. Ora però tutto è pronto a cambiare con la terza stagione che adatterà l’arco del Culling Game, in arrivo l’8 gennaio del prossimo anno su Crunchyroll.

I fan più fortunati avranno la possibilità di guardare tutto i primi tre episodi della terza stagione in anticipo grazie al film compilation Jujutsu Kaisen: Execution, in arrivo nei cinema il mese prossimo. Questo film non si limiterà a ripercorrere la storia dell’arco dell’incidente di Shibuya, ma offrirà ai fan un primo assaggio della prossima stagione.

La trama dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya è tra le più violente e sanguinose di sempre, visti i suoi drammatici sviluppi. Tutto nasce dal piano diabolico di Suguru Geto, che prevedeva il mettere fuori dai giochi lo stregone più forte del mondo, ossia Gojo. Sebbene Yuji Itadori sia sopravvissuto agli eventi della seconda stagione, ora è un considerato il vero criminale delle gravi azioni a causa di Sukuna.

Al momento non si conoscono i numeri esatti della terza stagione, anche se quelli delle prime due stagioni possono aiutare a immaginarlo visto che la prima è composta da ventiquattro episodi, mentre la seconda da ventitré. Di conseguenza si può supporre che la terza stagione avrà più o meno questo numero di episodi. L’arco narrativo del Culling Game è il nono arco narrativo di Jujutsu Kaisen, manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami. Gli eventi ruotano attorno a Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati mentre partecipano al Culling Game con l’intento di impedire a Tsumiki Fushiguro di partecipare, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku.