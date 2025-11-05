Jujutsu Kaisen: rilasciate le scene della battaglia tra Itadori e Yuta, solo per un periodo limitato

I fan di Jujutsu Kaisen possono finalmente assistere a uno scontro che ha fatto sognare, e impazzire, tutti fin dai tempi del manga: Yuji Itadori contro Yuta Okkotsu. Le scene della loro battaglia sono disponibili online per un periodo limitato, fino a lunedì 10 novembre alle 17:59 (ora giapponese). Un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta al cinema con Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins, in arrivo in Giappone il 7 novembre e in Italia l’8 dicembre 2025.

Questo evento speciale unisce il meglio dell’arco di Shibuya con i primi due episodi della terza stagione dedicata al Culling Game. Un’occasione perfetta per tornare a vivere le battaglie più spettacolari dell’anime e dare uno sguardo in anteprima a quello che ci aspetta nei nuovi episodi. La tensione e l’adrenalina, da quanto si è visto, promettono di salire ancora di livello.

Alla regia torna Shota Goshozono, già dietro la seconda stagione, mentre la sceneggiatura è sempre firmata da Hiroshi Seko. Una garanzia, insomma. Il comparto visivo, curato da Yosuke Yajima e Hiromi Niwa, promette animazioni spettacolari, come solo lo studio MAPPA sa offrire.

Nella nuova stagione, in arrivo a gennaio 2026, Yuta Okkotsu, il protagonista del film Jujutsu Kaisen 0, entra nel Culling Game come esecutore, e la sua spada si rivolge contro Itadori. I due, legati da un maestro comune, si ritroveranno a combattere in uno dei duelli più intensi e drammatici dell’intera serie. È un incontro destinato a lasciare il segno, un’esplosione di energia maledetta che i fan aspettano di vedere animata da anni.

E per chi vuole farsi un rewatch prima del debutto, Jujutsu Kaisen Stagioni 1 e 2, insieme al film Jujutsu Kaisen 0, sono tutti disponibili su Crunchyroll.

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: l’esecuzione sta per cominciare. E se queste scene sono solo l’inizio, ci aspetta qualcosa di davvero enorme.