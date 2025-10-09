Jujutsu Kaisen Modulo: quali sono i cambiamenti rispetto alla storia originale?

Il manga di Jujtusu Kaisen si è concluso l’anno scorso ma quest’anno è tornato a sorpresa con uno spin-off intitolato Jujutsu Kaisen Modulo.

Gege Akutami è quindi tornato a intrattenere i suoi appassionati con una nuova storia pronta a rispondere ai tanti interrogativi che non hanno ricevuto un risposta.

Il sequel in questione, di cui Akutami si occupa solo della storia affidando i disegni a Yuji Iwasaki, è ambientato 68 anni dopo il Culling Game e segue gli eventi di Yuka e Tsurugi Okkotsu, i nipoti di Yuta e Maki.

I fan teorizzano che Yuta abbia sposato Maki dopo il finale, ma al momento nulla è stato smentito o confermato.

I due fratelli sono diventati adolescenti e lavorano come stregoni, quindi si uniscono per indagare sul caso di bambini scomparsi, incontrando Maru, abbreviazione di Marulu Val Vol Yelvori.

Si tratta di un alieno che lavora in incognito con gli stregoni come ispettore. Dalla pubblicazione dei primi capitoli Modulo ha completamente stravolto la comprensione della storia originale.

Quali sono i cambiamenti rispetto alla serie originale? Innanzitutto la novità più importante è che Modulo ha introdotto i Simuriani, una razza aliena che ha invaso il Giappone dopo aver scoperto che una piccola popolazione del paese possiede i loro stessi poteri.

Questi alieni, per qualche ragione, sono nati con la capacità unica di vedere gli spiriti maledetti e persino di combatterli.

Con l’introduzione delle creature extraterrestri, la serie shonen è ora ufficialmente fantascientifica e Modulo, a differenza del manga originale, sembra spiegare perché la maggior parte degli stregoni siano nati in Giappone.

Gli alieni potrebbero essere collegati all’origine delle maledizioni e al circolo vizioso che sembra non finire mai.

Ryomen Sukuna, l’antagonista principale della serie, la cui identità è rimasta avvolta nel mistero anche dopo la conclusione, potrebbe avere qualche legame con gli alieni.

Anche se si tratta di una teoria, Sukuna e i Simuriani hanno in comune i tipici segni sul volto e questa non può essere solo una coincidenza.

Attualmente Jujutsu Kaisen Modulo ha pubblicato solo cinque capitoli e non resta che continuare a seguirne gli sviluppi per ottenere ulteriori risposte.