Jujutsu Kaisen Modulo potrebbe riproporre la rivincita più attesa della serie

Il sequel di Jujutsu Kaisen, intitolato Modulo, sta progredendo costantemente nella sua narrazione e un colpo di scena inaspettato potrebbe proporre ai fan la rivincita più attesa di sempre. Il sequel scritto da Gege Akutami è ambientato molti decenni dopo gli eventi di Yuji Itadori e nonostante questo, i fan aspettano un collegamento diretto con gli eventi e i personaggi della prima serie. Tra i tanti nomi familiari, dopo aver appreso il destino di Yuta e Maki, gli appassionati erano curiosi di scoprire se Yuji sarebbe ricomparso o se il suo destino sarebbe stato finalmente rivelato. Infatti il capitolo 6 di Modulo lascia intendere che Yuji abbia continuato la sua vita da stregone.

Durante la battaglia contro un anziano che lancia una maledizione, dopo che Maru lo intimidisce con il suo potere, l’anziano rivela di essere celebre per aver combattuto contro uno stregone in passato. La sagoma di questo anziano ricorda quella di Yuji e l’ultimo capitolo si spinge ancora oltre, rivelando che Mahito, l’acerrimo nemico di Yuji, è ancora vivo. Dunque con l’apparente ritorno di Mahito e la morte di Yuji ancora non confermata, i fan potrebbero finalmente assistere al loro atteso scontro.

Il capitolo 7 di Jujutsu Kaisen Modulo, mostra il volto di Mahito apparire in quello che sembra essere il sogno di Tsurugi Okkotsu prima che si svegli in ospedale. L’improvvisa apparizione di Mahito potrebbe sembrare insolita, ma essendo uno spirito maledetto nato dalle emozioni negative dell’umanità, è sempre stato possibile per lui rinascere. Quest’ultima apparizione suggerisce un ritorno quasi certo di Mahito.

La serie ha confermato che Yuji ha continuato la sua vita da stregone, diventando una figura leggendaria. Al momento i capitoli rilasciati non hanno mai confermato la sua morte e la sua ricomparsa è diventata più probabile, con il quasi certo ritorno di Mahito. Quando Yuji e Todo, una delle coppie più iconiche nella storia di Jujutsu Kaisen, avevano sconfitto Mahito, Yuji giurò al villain che anche se fosse rinato come una maledizione, lo avrebbe sconfitto di nuovo.