Yuji Kaku conferma di essere al lavoro su una nuova opera

Yuji Kaku, autore di Hell’s Paradise: Jigokuraku, ha fatto sapere che da sei mesi sta lavorando a un nuovo progetto. Per ora non ha voluto dire molto, ma ha promesso che non passerà troppo tempo prima di rivelare di cosa si tratta.

La notizia ha subito acceso la curiosità dei fan. Hell’s Paradise, pubblicato su Shonen Jump+ tra il 2018 e il 2021, si è fatto notare fin da subito per la sua atmosfera intensa, le battaglie spettacolari e personaggi scritti con grande attenzione. Non è rimasto confinato al Giappone: anche all’estero ha trovato un pubblico molto appassionato. Con l’arrivo dell’anime curato da MAPPA, il nome di Kaku è diventato familiare anche a chi segue soprattutto le trasposizioni animate, dando ancora più visibilità alla sua opera.

Visto il successo passato, molti si chiedono che direzione prenderà adesso. C’è chi spera in un’altra storia cupa e ricca di tensione, nello stile che lo ha reso famoso, e chi invece si aspetta una svolta, magari un’opera più leggera o sperimentale. Non essendoci ancora annunci ufficiali, per ora restano solo ipotesi, ma l’attesa è già alta.

Anche in Italia il suo lavoro è stato seguito con entusiasmo: Hell’s Paradise è arrivato grazie a Edizioni BD sotto l’etichetta J-POP Manga, che ha pubblicato tutta la serie sia in edizione standard che in una versione deluxe molto apprezzata dai collezionisti. Questo ha contribuito a creare una comunità di lettori che conosce e segue da vicino Kaku, pronta ora ad accogliere qualsiasi novità annuncerà.

Per il momento non ci sono date né anticipazioni concrete, ma una cosa è certa: il nuovo progetto di Yuji Kaku non passerà inosservato. Che si tratti di un ritorno alle atmosfere che lo hanno reso celebre o di un salto in una direzione diversa, i fan non vedono l’ora di scoprirlo. Non resta quindi che attendere il prossimo annuncio ufficiale per scoprire quale sarà il nuovo mondo creato dalla sua fantasia.