L’autunno 2025 si preannuncia super emozionante per gli appassionati di anime. Crunchyroll ha appena annunciato la nuova stagione, e ci aspettano sia grandi ritorni che storie fresche da scoprire. Tra i titoli più attesi ci sono One-Punch Man Stagione 3, My Hero Academia FINAL SEASON, SPY x FAMILY Stagione 3, Gachiakuta, One Piece e molti [' ]