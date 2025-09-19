News Manga
Jujutsu Kaisen Modulo: il sequel esplora una trama abbandonata dalla serie principale
Marco Strignano 19/09/2025
Dopo la conclusione del manga di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha sorpreso tutti i lettori con un nuovissimo sequel intitolato Modulo che segue le gesta dei nipoti di Yuta e Maki, giovani stregoni che devono affrontare una minaccia sotto forma di alieni.
Dopo solo due capitoli pubblicati, Modulo ha colto i lettori di sorpresa in quanto ha riportato in scena una delle trame secondarie più irrisolte dell’arco del Culling Game di Jujutsu Kaisen.
La sotto trama in questione riguarda l’incontro di Kenjaku con il governo degli Stati Uniti e della successiva invasione militare del Giappone, le cui conseguenze costituiscono lo sfondo della storia di Modulo e la continua tensione politica tra Giappone, America e Simuriani.
Sebbene questa trama non fosse direttamente collegata alla trama principale, che ruotava attorno a Sukuna e Kenjaku, Modulo la esplora in modo piuttosto avvincente.
Spesso definita dai fan come una sotto trama militare, questa prende piede proprio nel mezzo dell’arco del Culling Game, in particolare nei capitoli 200 e 201 in cui Kenjaku rivela al governo degli Stati Uniti l’esistenza degli stregoni e degli spiriti maledetti.
Questo scaturisce la desiderata invasione militare da parte di Kenjaku in modo da produrre ulteriore energia maledetta, anche se fortunatamente Yuji e i suoi alleati riesco presto a scongiurare questa minaccia.
Kenjaku voleva l’intervento delle truppe in modo da produrre altra energia maledetta per realizzare il suo grande piano, che prevedeva la fusione dell’umanità con Tengen.
Ma questo piano non è mai andato in porto, quindi questa trama secondaria non è mai stata elaborata adeguatamente da Gege Akutami.
Tuttavia, Jujutsu Kaisen Modulo non solo riprende da dove si era interrotta questa trama irrisolta, ma la sviluppa.
Infatti il primo capitolo apre la storia con il fatto che i Simuriani devono condurre colloqui diplomatici non con l’America, ma con il Giappone, mentre il secondo rivela che il Trattato di Kyoto sul Paranormale, promulgato sei anni dopo la morte di Sukuna, conferiva al Giappone la piena giurisdizione sulle questioni paranormali, comprese le relazioni diplomatiche con gli alieni.
Il primo capitolo rivela anche che i cittadini giapponesi vengono ancora trafficati per sfruttare l’energia maledetta.
Questa è la conseguenza diretta delle azioni di Kenjaku con il suo Culling Game, che ha spinto alla firma di questo trattato.
Con il secondo capitolo di Modulo si scopre che qualsiasi passo falso nei rapporti con i Simuriani potrebbe portare a una guerra in piena regola, lasciando il destino del mondo intero nelle mani di Yuka, Maru e Tsurugi.