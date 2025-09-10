Jujutsu Kaisen Modulo debutta su Shonen Jump e conquista subito MANGA Plus

Il mondo di Jujutsu Kaisen continua ad ampliarsi. Con l’uscita del numero 41 di Weekly Shonen Jump, arrivato l’8 settembre, ha fatto il suo debutto Jujutsu Kaisen Modulo. Si tratta di una serializzazione breve, firmata nello scenario da Gege Akutami ma illustrata da Yuji Iwasaki, che porta un tocco fresco ai disegni pur mantenendo quell’atmosfera cupa e intensa che ha reso celebre la serie originale.

Il lancio è stato celebrato in grande stile: Modulo campeggia in copertina e occupa le prime pagine a colori della rivista, con un capitolo iniziale da 54 pagine che introduce i lettori alla nuova avventura. Chi segue l’edizione internazionale non deve attendere: il manga è già disponibile in inglese sulle app Shonen Jump e MANGA Plus, permettendo a fan di tutto il mondo di leggerlo nello stesso giorno dell’uscita giapponese.

Il successo non si è fatto attendere. Pubblicato gratuitamente su MANGA Plus, Modulo ha conquistato subito l’attenzione dei lettori, scalando le classifiche dell’app e piazzandosi tra i titoli più seguiti. Nel giro di poche ore ha superato opere già affermate come Dandadan, Spy x Family e Black Clover, fermandosi appena sotto giganti del calibro di Boruto, One Piece e Chainsaw Man. Un segnale chiaro di quanto l’universo di Akutami sappia ancora catalizzare curiosità ed entusiasmo.

Guardando al passato, è impressionante quanto sia stato forte il percorso di Jujutsu Kaisen su Weekly Shonen Jump. La serie principale è stata pubblicata dal 2018 al 2024, chiudendosi con 30 volumi complessivi. Eppure l’entusiasmo attorno al brand non si è affievolito: all’orizzonte c’è già l’anime dedicato al Culling Game, in arrivo su Crunchyroll nel gennaio 2026, pronto a riportare sullo schermo alcuni dei momenti più intensi della storia.

Tra spin-off, romanzi e nuovi adattamenti animati, il messaggio è chiaro: Jujutsu Kaisen non si ferma, e i fan possono aspettarsi ancora tante sorprese da questo universo narrativo che continua a reinventarsi.