Jujutsu Kaisen: lo Shibuya Incident torna al cinema con una special edition

Lo Shibuya Incident torna al cinema. Uno degli scontri più folli e amati di Jujutsu Kaisen arriverà in una versione speciale tutta rieditata, pensata proprio per il grande schermo. Il progetto si chiama Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins- e, fidatevi, è un evento che i fan non possono perdersi.

Abbiamo anche le date: si parte il 7 novembre in Giappone, il 5 dicembre in Nord America e poi pian piano arriverà in tutto il mondo. Un’occasione perfetta per rivedere lo Shibuya Incident in una veste nuova, con un montaggio fatto apposta per il cinema.

E non finisce qui: durante l’evento ci sarà anche l’anteprima mondiale della Stagione 3. Verranno mostrati i primi due episodi del nuovo arco, The Culling Game Part 1, mesi prima dell’uscita ufficiale. Una vera e propria sorpresa, perché questo significa che potremo dare uno sguardo alla nuova stagione ben prima del debutto ufficiale previsto per gennaio 2026.

Insomma, è un doppio regalo: da un lato possiamo rivivere sul grande schermo lo Shibuya Incident, dall’altro ci viene dato un assaggio di quello che ci aspetta con il Culling Game, uno degli archi più attesi dai lettori del manga.

Questo annuncio è solo l’ennesima conferma di quanto Jujutsu Kaisen sia diventato un vero fenomeno mondiale. Oltre al film-evento, ci sono mostre dedicate, nuovi contenuti per il gioco mobile Phantom Parade e persino un festival speciale per il 5º anniversario dell’anime in arrivo nel 2026. L’universo di Gege Akutami non smette mai di crescere e di coinvolgere fan ovunque.

Per chi segue la serie fin dagli inizi o per chi si è appassionato di recente, Jujutsu Kaisen: Execution è un evento che non ci si può perdere: cinema, spettacolo e anteprime che ci portano sempre più vicini al futuro della saga, permettendoci di rivivere momenti iconici e di scoprire in anteprima cosa ci aspetta nei prossimi episodi.