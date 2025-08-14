Jujutsu Kaisen festeggia i 5 anni con delle novità

Jujutsu Kaisen compie cinque anni, e per festeggiare è stata svelata una nuova key visual. L’anime, nato dalla mente di Gege Akutami, ha subito conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. Tra combattimenti spettacolari, momenti divertenti e personaggi davvero carismatici, la storia continua a sorprendere, a volte in modi che davvero non ti aspetti. È un mix di emozioni che funziona e che rende la serie così speciale, insomma.

Un anniversario importante

Questo quinto anniversario non è solo una data sul calendario: è il momento giusto per guardare indietro e rendersi conto di quanto Jujutsu Kaisen abbia fatto strada dal 2020. Ha conquistato milioni di spettatori e si è imposto come uno degli anime più importanti dello studio MAPPA.

La nuova visual sembra proprio pensata per i fan, con i protagonisti raffigurati in una scena che fa venire nostalgia ma allo stesso tempo ti fa venire voglia di scoprire cosa succederà dopo. Davvero, sembra quasi un piccolo anticipo di quello che ci aspetta.

Occhi puntati sul sequel “Culling Game”

La vera attesa, però, è per il seguito ufficiale della serie animata: Jujutsu Kaisen: Culling Game. Questo nuovo arco narrativo promette di portare la storia a livelli ancora più intensi, introducendo sfide inedite e sviluppi cruciali per i personaggi principali. Gli appassionati potranno scoprire nuove informazioni proprio alla fine dell’estate, quando verrà trasmesso un programma speciale dedicato.

Appuntamento al 31 agosto 2025

La data da segnare è il 31 agosto 2025. In quel giorno andrà in onda un evento speciale che svelerà dettagli sul sequel, offrendo probabilmente anche nuovi materiali promozionali o anteprime. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi segue la serie, ma anche per chi è curioso di scoprire cosa rende Jujutsu Kaisen un fenomeno globale.

L’entusiasmo della community

Sui social, l’annuncio ha già acceso la conversazione tra i fan, che si scambiano teorie e aspettative su ciò che accadrà. L’attesa è alta, e la combinazione di un anniversario importante con la promessa di nuove rivelazioni rende questo momento particolarmente speciale per l’intero fandom. Con il Culling Game alle porte, il viaggio nel mondo di Yuji Itadori è tutt’altro che finito.