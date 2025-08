Nuove informazioni in arrivo per Blue Box, Jujutsu Kaisen e Haikyu!!

Grandi notizie in arrivo per i fan di tre tra le serie anime più seguite del momento. L’uscita numero 38 di Weekly Shonen Jump, prevista per il 18 agosto in Giappone, conterrà nuove informazioni ufficiali su tre titoli attesissimi: la seconda stagione di Blue Box, la terza stagione di Jujutsu Kaisen e il film conclusivo di Haikyu!!.

Blue Box: attesa per la seconda stagione

Dopo il debutto positivo della prima stagione anime, Blue Box torna sotto i riflettori. Il racconto, che intreccia sport e sentimenti in modo semplice e diretto, ha trovato un pubblico affezionato grazie al suo stile naturale e ai protagonisti facilmente riconoscibili. I fan attendono con curiosità aggiornamenti sulla nuova stagione, che potrebbe approfondire ulteriormente il rapporto tra Taiki e Chinatsu.

Jujutsu Kaisen: nuove anticipazioni sulla terza stagione

Dopo una seconda stagione intensa e drammatica che ha lasciato il segno per tensione e colpi di scena, Jujutsu Kaisen si prepara a tornare con nuovi sviluppi. Il manga di Gege Akutami continua a influenzare il panorama anime, e l’hype per la terza stagione è alle stelle.

I lettori della rivista potranno approfondire gli archi narrativi che saranno adattati nella terza stagione di Jujutsu Kaisen, scoprendo i personaggi principali su cui si concentrerà la storia e cosa li aspetta nel proseguimento della serie.

Haikyu!!: novità sul film finale

Per Haikyu!!, invece, è il momento del gran finale. Il primo dei due film conclusivi è già uscito in Giappone, ma l’attenzione è ora tutta sul secondo. Il pubblico attende nuove informazioni sulla data di uscita e su cosa aspettarsi dal capitolo finale della serie sportiva che ha cambiato il modo di raccontare la pallavolo nell’animazione giapponese.

Appuntamento al 18 agosto

Per scoprire tutte le novità non resta che attendere l’uscita del numero 38 di Weekly Shonen Jump. L’appuntamento è fissato per domenica 18 agosto, giorno in cui verranno svelati i nuovi dettagli su tre delle serie anime più amate degli ultimi anni.