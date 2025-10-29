Jujutsu Kaisen Modulo: data di uscita del primo volume del sequel

Jujutsu Kaisen, manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami, si è inaspettatamente concluso l’anno scorso dopo la sconfitta di Ryomen Sukuna. La storia si conclude con una serie di domande senza risposta, mentre l’ultimo dito di Sukuna viene sigillato, a indicare la ripetizione del ciclo. Tuttavia, appena un anno dopo la conclusione della storia di Yuji Itadori, Gege Akutami è tornato con una serie sequel, Jujutsu Kaisen Modulo. Illustrata da Yuji Iwasaki, la storia è ambientata diversi decenni dopo il Culling Game, con nuovi personaggi. La serie ha debuttato il 7 settembre 2025, conta otto capitoli pubblicati e sarà un sequel che avrà circa una durata di sei mesi.

Secondo l’insider Go_Jover, attendibile account che rilascia constanti aggiornamenti su X su tutto ciò che riguarda Jujutsu Kaisen, Modulo pubblicherà il suo primo volume il 5 gennaio 2026 e al momento c’è chiaramente solo la data di uscita giapponese. Attualmente la serie ha pubblicato solo otto capitoli ma la storia procede a un ritmo costante, svelando la situazione evoluta del mondo rispetto a come era ai tempi di Yuji. La storia rivela l’orribile destino che attende Yuka prima di dare inizio alla tragica storia di Maru e del suo fratello gemello, Cross. Modulo continuerà ad approfondire la complessità della situazione, mentre entrambe le parti fanno del loro meglio per sopravvivere. Inoltre, non sono esclusi i ritorno dei personaggi della serie principali, dato che il sequel ha confermato che Yuji Itadori è ancora vivo nella linea temporale attuale.

La storia del sequel è ambientata nell’anno 2086, quando 50.000 Simuriani, ossia alieni con gli stessi poteri degli stregoni, hanno invaso la Terra. Il mondo degli stregoni sta facendo tutto il possibile per impedire lo scoppio di una guerra, anche se i Simuriani potrebbero non avere le loro stesse intenzioni. Gli eventi ruotano attorno a Yuka e Tsurugi Okkotsu, nipoti di Yuta e Maki della serie originale, ora adolescenti e ufficialmente diventati stregoni. I due incontrano Maru, abbreviazione di Marulu Val Vol Yelvori, un Simuriano che lavora in incognito con gli stregoni come ispettore.