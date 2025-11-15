Jujutsu Kaisen: la terza stagione dell’anime si distinguerà da manga su un aspetto

Jujutsu Kaisen farà finalmente il tanto atteso ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione, con MAPPA che finalmente diffuso la sua data di uscita ufficiale. Per celebrare questo ritorno, nelle sale giapponesi è prevista la proiezione del film compilation intitolato Jujutsu Kaisen: Execution, che raccoglie i momenti principali dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya e i primi due episodi della terza stagione. I primi due episodi adattano l’arco del Culling Game, che oltre a seguire le conseguenze dell’incidente di Shibuya, svela anche i veri motivi dietro le azioni di Yuta Okkotsu. Yuta e Yuji Itadori si affronteranno in una feroce battaglia mentre il più giovane stregone di grado speciale e l’anime introdurrà anche Naoya Zenin, uno dei villain più controversi della serie.

Prima di dare inizio all’attesissimo arco del Culling Game, la prossima stagione adatterà anche l’arco narrativo “Perfect Preparation”, che si incentra su Maki Zenin. Ma riguardo il Culling Game, parliamo del secondo arco della serie, in cui gli stregoni cadono ancora una volta nella trappola di Kenjaku ritrovandosi costretti a partecipare a una battaglia reale. Il loro obiettivo è quello di trovare un modo per liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione. In attesa delle date di uscita di Jujutsu Kaisen: Execution in tutto il mondo, Yuma Uchida, doppiatore di Megumi Fushiguro, anticipa un importante cambiamento che avverrà nei primi due episodi della serie.

Secondo un’intervista pubblicata sul sito web ufficiale dell’anime, Umida ha dichiarato che il rapporto tra Megumi e Yuji cambierà e la voce di Yuji Itadori, Junya Enoki, ha aggiunto: “Nello scontro nell’incidente di Shibuya, si vede solo che questi due vanno d’accordo, ma non capita spesso che combattano come una squadra, quindi ho pensato che questo tipo di lavoro di squadra fosse una ventata di aria fresca“.

Umida sottoline anche in che modo il tragico incidente di Shibuya abbia avuto un impatto su Megumi, dicendo: “Penso che Fushiguro sia in gran parte in linea con ciò che dovrebbe fare come stregone. Credo che ci siano pensieri personali che ribollono dentro di lui, ma soprattutto, credo che la cosa più importante accaduta nell’incidente di Shibuya sia stato il cambiamento mentale che ha attraversato come stregone, esorcizzando maledizioni, e come lo ha affrontato“.

Sebbene Umeda non abbia svelato tutti i dettagli su ciò che accadrà tra i due, il cambiamento che ha menzionato suggerisce come i due impareranno a fidarsi l’uno dell’altra ancora di più di quanto già non facciano. In quanto contenitore di Sukuna, Yuji sta sprofondando nel senso di colpa per essere stato indirettamente responsabile della morte di migliaia di persone a Shibuya, e non sembra più lo stesso di prima. Ed è lo stato emotivo che sta vivendo Megumi, costretto a evocare Mahoraga portando a uno scontro brutale tra il suo Shikigami e Sukuna.