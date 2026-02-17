Jujutsu Kaisen: la terza stagione dell’anime introduce un personaggio chiave

La terza stagione di Jujutsu Kaisen ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo e ha recentemente introdotto un nuovo personaggio perfetto per l’arco del Culling Game. Si tratta della terza stagione di Jujutsu Kaisen e si sta affermando come la migliore serie del momento. Finora, la serie televisiva, con le sue due stagioni precedenti, ha approfondito ogni aspetto legato ai personaggi principali pima di concentrarsi appieno nell’arco del Culling Game che ha presentato nuovi personaggi. In precedenza, questi avevano fatto solo brevi apparizioni, offrendo ai fan un’allettante anticipazione di ciò che li attende.

L’ultimo episodio ha visto la determinazione di Yuji accendersi, con l’attesissimo Hakari del terzo anno che si unisce finalmente agli stregoni in battaglia. Ora che ogni preparazione per partecipare al Culling Game è stata completata, Jujutsu Kaisen è destinato a concentrarsi maggiormente sul brutale gioco. È emozionante notare che l’ultimo episodio ha anche anticipato un personaggio nuovo, e tra tutti i personaggi introdotti finora, questo sembra la novità perfetta per ciò che sta per accadere nell’arco narrativo. Ciò che intriga è notare in che modo l’ambizione di questo personaggio lo posizioni come il villain dell’arco narrativo, e non resta che scoprire quanto possa essere forte.

Uno dei motivi per cui l’arco narrativo del Culling Game si posiziona come uno degli archi narrativi più entusiasmanti è il modo in cui riporta in scena alcuni degli stregoni più potenti della storia. Questa stagione ha già introdotto Angel, un antico stregone che gioca un ruolo chiave nel ritorno di Gojo. Tuttavia, l’ultimo episodio presenta Hajime Kashimo, uno stregone di 400 anni fa, che fa già una grande impressione. Viene rivelato che ha un totale di 200 punti, il che significa che ha già ucciso 40 giocatori nel Gioco, aggiungendo una nuova regola che gli rende più facile scovare stregoni forti.

Il suo obiettivo finale si rivela essere Sukuna, dato che è alla ricerca solo di un combattimento potente. Con questa rivelazione, la presenza di Kashimo è perfetta per il Gioco, poiché garantisce più dinamismo di quello previsto. Con personaggi forti come Maki, Yuta e ora Hakari in gioco, e l’obiettivo di Kashimo di trovare Sukuna, ovvero Yuji, uno scontro è inevitabile.