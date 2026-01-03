Jujutsu Kaisen arriva su Italia 2 da gennaio

Dal 12 gennaio, Jujutsu Kaisen arriva su Italia 2. Gli episodi andranno in onda tutte le sere alle 21:55, subito dopo One Piece. Se non avete voglia di aspettare, il primo episodio è già su Mediaset Infinity, quindi potete darci un’occhiata subito e tuffarvi nel mondo delle maledizioni.

Se non avete mai visto l’anime, è il momento giusto per partire dall’inizio. La storia segue Yuji Itadori, un ragazzo come tanti che però finisce catapultato in un mondo dove le maledizioni non sono roba da film: sono reali e molto pericolose. Tutto parte quando, senza volerlo, ingoia il dito di Sukuna, la maledizione più potente che esista.

Da lì, la vita di Yuji cambia completamente. Finisce in un’università speciale dove impara a combattere le maledizioni e a lavorare insieme ad altri ragazzi che hanno poteri fuori dal normale. Tra battaglie intense e situazioni davvero pericolose, Yuji dovrà scoprire di cosa è davvero capace e affrontare sfide che mettono alla prova coraggio, amicizia e determinazione.

È un’occasione perfetta per chi vuole tuffarsi nell’universo creato da Gege Akutami, conoscere personaggi come Megumi, Nobara e Gojo, e vivere ogni battaglia senza saltare nulla. Tra azione, mistero e qualche brivido soprannaturale, Jujutsu Kaisen promette di conquistare chi lo vede per la prima volta e di entusiasmare chi lo segue già da tempo. Ogni episodio combina combattimenti dinamici con tensione e colpi di scena, rendendo l’anime una delle serie più amate a livello globale.

La trasmissione su Italia 2 permette di recuperare tutta la prima stagione senza piattaforme a pagamento e di immergersi nella storia con calma, godendosi i dettagli dell’animazione e delle scene più spettacolari. È anche un modo semplice per chi non ha ancora iniziato a scoprire Jujutsu Kaisen e per chi vuole rivedere tutti i momenti chiave dall’inizio.

Insomma, segnatevi la data: 12 gennaio alle 21:55 su Italia 2, e se non potete aspettare, il primo episodio è già su Mediaset Infinity. Un’ ottima occasione per avvicinarsi a uno degli anime più seguiti e amati degli ultimi anni, tra azione, amicizia e mistero soprannaturale.