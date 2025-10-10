Jujutsu Kaisen: il Road to the End continua – tutte le uscite di fine ottobre

Il conto alla rovescia per il gran finale di Jujutsu Kaisen continua, e Panini ha deciso di rendere questo momento ancora più speciale con un’ondata di novità che farà impazzire i fan.

A partire dal 30 ottobre, arrivano in fumetteria, libreria, online e anche a Lucca Comics & Games le nuove edizioni dei volumi 29 e 30 di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight.

Come sempre, ci sarà la versione regular, ma non mancano le edizioni da collezione per chi vuole qualcosa di più esclusivo.

La vera chicca è il cofanetto speciale dedicato all’intera serie: dentro troverete i volumi 29 e 30 regular, un poster maxi formato e uno special booklet dedicato a Gojo, entrambi contenuti solo in questo box. Un must per chi ha seguito ogni battaglia e vuole chiudere la collezione con stile.

Per chi ama le edizioni variant, ci sono due versioni diverse da non lasciarsi sfuggire:

– La variant cover con acrylic stand allegato, disponibile solo in fumetteria.

– La variant cover esclusiva per librerie e Amazon, perfetta per chi preferisce acquistare online o vuole un’edizione diversa dalle solite.

E non è finita qui: Panini rilancia anche il primissimo volume con la Discovery Edition di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1, in vendita a solo 1 euro.

Un’occasione perfetta per chi vuole iniziare la serie (o per chi desidera un secondo volume da collezione).

Come se non bastasse, chi acquisterà nelle fumetterie aderenti potrà ricevere anche un segnalibro e uno shikishi esclusivi dedicati a Jujutsu Kaisen.

Con tutte queste uscite, ottobre si preannuncia come un mese imperdibile per i fan della serie.

Tra variant, gadget, box speciali e bonus da collezione, Jujutsu Kaisen si prepara a chiudere la sua “Road to the End” nel modo più epico possibile.

E mentre ci godiamo queste nuove edizioni, cresce anche l’attesa per la terza stagione dell’anime, ufficialmente annunciata per il 2026 e ancora una volta affidata allo studio MAPPA, un ritorno che promette emozioni forti e un’animazione da brividi.