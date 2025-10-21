Jujutsu Kaisen: il regista della seconda stagione svela un dettaglio straziante su Nanami

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è quella con più colpi di scena narrativi in quanto include diversi tragici. In particolar modo ciò si può dire per l’arco dell’incidente di Shibuya, dove nella notte di Halloween Kenjaku aveva pianificato tutto nel dettaglio per intrappolare Gojo nel Regno della Prigione. Riuscito nel suo intento, la situazione precipita nel caos e tutti gli stregoni sono costretti a lanciarsi sul campo di battaglia e combattere alcuni dei nemici più potenti mai visti. Queste maledizioni non avrebbero mai avuto una possibilità contro Gojo, ma con lo stregone più forte del mondo fuori dai giochi, altri di grande spessore come Nanami Kento, non sono riusciti ad uscire vincitori.

Nanami ha debuttato nell’arco narrativo contro Mahito della prima stagione, diventando all’istante uno dei personaggi più amati dai fan. Diventato mentore di Yuji, i due trascorrono circa un mese in missione e Yuji impara diverse cose dall’esperto stregone. Tuttavia, la seconda stagione ha spezzato il cuore dei fan con la brutale morte di Nanami per mano di Mahito, proprio davanti a Yuji. Dopo la sua morte, l’anime ha presentato un dettaglio bellissimo e malinconico sul personaggio, che i fan non hanno notato finché il regista dell’episodio non lo ha fatto notare.

Dopo quasi due anni dall’uscita, il regista dell’episodio, Yuji Tokuno, ha dichiarato sul suo account ufficiale X le seguenti parole: “Sono contento che siano state utilizzate tutte e tre le versioni della parte di Nanami. L’assenza delle lancette dell’orologio era intenzionale, ma dato l’impatto dei dialoghi così forte, non ha ricevuto molta attenzione. Ora Nanami non deve più fare gli straordinari.”

Yuji era già sprofondato nella disperazione dopo il caos scatenato da Sukuna a Shibuya, e perdere Nanami in quel modo lo aveva completamente spinto sull’orlo del baratro. La morte di Nanami nell’episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, sebbene tragica, è stata gestita magnificamente dallo studio di animazione, inclusa la scena del ballo sulla spiaggia.

Solo grazie a Aoi Todo Yuji è riuscito a tornare in sé fino a riacquistare il suo spirito combattivo. Nei ricordi di Yuji, il suo mentore aveva un’espressione serena, con il solito abito che indossava sempre. Tuttavia, c’era anche un dettaglio cruciale nell’episodio 20 della seconda stagione, che molti fan non hanno notato, ed era l’orologio di Nanami senza lancette. Il significato di questa inquadratura è che lo stregone non dovrà più preoccuparsi di fare gli straordinari.