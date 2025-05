L’Orologio Nintendo: Alarmo rappresenta un’innovazione nel campo dei dispositivi per il risveglio, combinando la tecnologia dei sensori di movimento con l’universo videoludico Nintendo. Questo dispositivo, ispirato alle iconiche console della casa di Kyoto, è progettato non solo per svegliare l’utente, ma per trasformare il momento del risveglio in un’esperienza coinvolgente e personalizzata. Secondo quanto comunicato […]