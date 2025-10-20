Jujutsu Kaisen Execution si mostra in un nuovo trailer

Jujutsu Kaisen farà il suo atteso ritorno il prossimo anno sul piccolo schermo con la terza stagione, ma prima MAPPA ha in serbo qualcosa di speciale per i fan. Infatti il franchise tornerà al cinema con Jujutsu Kaisen: Execution e recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer che offrire ai fan un’anteprima dell’uscita cinematografica.

Execution è un film di compilation che unisce l’arco narrativo dell’Incidente di Shibuya e all’arco del Culling che sarà interamente adattato nella terza stagione. Gli eventi di Shibuya della seconda stagione hanno cambiato le carte in tavola per Yuji Itadori e gli altri stregoni in diversi modi. Con Nanami e Nobara tragicamente fuori dai giochi, Yuji è in fuga a causa delle azioni distruttive di Sukuna di cui è ritenuto unico responsabile. Poiché gli utilizzatori di energia maledetta sono ora in rotta di collisione dopo l’istituzione del torneo noto come Culling Game (Gioco dell’Abbattimento) da parte di Suguru Geto, la terza stagione sarà una delle migliori in assoluto. Infatti il film Execution includerà i primi tre episodi della prossima stagione in anteprima speciale.

Per quanto riguarda la sinossi di Jujutsu Kaisen Execution, a seguire riportiamo la sinossi ufficiale: “Un velo cala improvvisamente sulla trafficata zona di Shibuya, intrappolando innumerevoli civili. Satoru Gojo quindi si lancia nel caos ma in agguato ci sono spiriti maledetti che progettano di sigillarlo. Yuji Itadori, accompagnato dai suoi compagni di classe e da altri stregoni di alto livello, si getta nella mischia in uno scontro di maledizioni senza precedenti: l’Incidente di Shibuya. In seguito, dieci colonie in tutto il Giappone vengono trasformate in covi di maledizioni tramite un piano orchestrato da Noritoshi Kamo, lo stregone più malvagio della storia. Prima degli eventi del Culling Game, lo stregone di Grado Speciale Yuta Okkotsu viene incaricato di eliminare Yuji per i suoi presunti crimini“.

Il manga si è recentemente concluso ma Gege Akutami ha sorpreso i fan con la serie sequel intitolata Jujutsu Kaisen: Modulo, che esplora una nuova storia ambientata molto tempo dopo la conclusione della storia di Yuji.