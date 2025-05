MAPPA svela trailer e data di uscita della seconda stagione della sua serie Isekai

Molti fan conoscono molto bene studio MAPPA per serie anime come Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti e Chainsaw Man. Ma oltre all’adattamento di queste serie famose in tutto il mondo, MAPPA si è anche cimentato nel genere isekai, stupendo i fan con l’inaspettato successo dell’adattamento di Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill di Ren Eguchi nel 2023. E quasi due anni dopo, la serie tornerà finalmente con la seconda stagione questo autunno.

La seconda stagione di Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill è stata confermata attraverso un annuncio sui social dell’anime a dicembre 2024. E ora l’account X della serie ha finalmente confermato una finestra di uscita. Un recente post sul profilo ufficiale X dell’anime ha rivelato che la seconda stagione di Campfire Cooking in Another World uscirà a ottobre 2025 e sarà visibile su Crunchyroll in tutto il mondo. L’annuncio è accompagnato da un nuovissimo trailer della seconda stagione, che presenta in particolare la nuova famigliola di Mukohda, Dora-chan. Di seguito è possibile guardarlo:

La notizia della finestra di uscita di Campfire Cooking in Another World arriva anche con un nuovo poster che mostra il protagonista della serie, Tsuyoshi Mukohda, mentre mangia felicemente un pasto dall’aspetto delizioso con un paio di bacchette. Yuma Uchida, che in precedenza aveva doppiato Mukohda nella prima stagione, riprenderà il suo ruolo nella seconda stagione, così come Satoshi Hino, che doppia Fel, e Hina Kino, che interpreta lo slime preferito da tutti, Sui.

Si uniranno nella seconda stagione anche Ayumu Murase, la voce di Hinata di Haikyu, e Iruma di Welcome to Demon School Iruma-kun, che doppierà Dora-chan, il drago fatato introdotto nel nuovo teaser. Dora-chan dovrebbe diventare il nuovo personaggio familiare di Mukohda nella seconda stagione ed è senza dubbio il punto forte del nuovo trailer.

Anche la produzione di Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill sta diventando interessante. Infatti Kenji Takahashi si è unito allo staff come assistente alla regia. Takahashi ha lavorato anche come assistente alla regia per Spy x Family e come regista di alcuni episodi de L’Attacco dei Giganti, Re: Zero, Kakegurui, Yuri on Ice, e la sua visione contribuirà sicuramente a portare la seconda stagione di Campfire Cooking in Another World a un livello completamente nuovo.