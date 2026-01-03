Jujutsu Kaisen: Execution apre la strada alla terza stagione

L’universo di Jujutsu Kaisen è pronto a tornare, e l’attesa per la terza stagione si fa sempre più concreta. In vista del debutto ufficiale previsto per l’8 gennaio 2026 su Crunchyroll, ho avuto modo di vedere Jujutsu Kaisen: Execution, uno speciale che funge da ponte narrativo tra quanto accaduto a Shibuya e l’inizio della nuova fase della storia.

Più che un semplice riassunto, Execution sembra pensato come un momento di passaggio, quasi un respiro profondo prima di ripartire. Rivedere gli eventi chiave dell’Incidente di Shibuya, affiancati ai primi tasselli della Culling Game, aiuta a rimettere ordine in una narrazione densa, emotivamente pesante e ricca di conseguenze. È il tipo di contenuto che non cerca di stupire con colpi di scena, ma di preparare lo spettatore mentalmente a ciò che verrà.

La sensazione dominante è quella di un mondo che non è più lo stesso. I personaggi portano addosso il peso delle scelte fatte e delle perdite subite, e l’atmosfera generale è più tesa, più cupa, come se ogni equilibrio fosse ormai sul punto di spezzarsi. Anche senza entrare nei dettagli, è chiaro che la terza stagione non avrà intenzione di rallentare o alleggerire il tono.

Dal punto di vista tecnico, Jujutsu Kaisen continua a mostrarsi solido e riconoscibile. Lo stile visivo resta coerente con quanto visto finora, mentre la regia punta ancora una volta a valorizzare silenzi, sguardi e momenti di sospensione, elementi che sono diventati parte integrante dell’identità della serie. MAPPA sembra voler accompagnare il pubblico verso il prossimo arco narrativo senza forzature, ma con una costruzione graduale della tensione.

Con l’arrivo di Jujutsu Kaisen Stagione 3, che porterà sullo schermo la prima parte della Culling Game, il senso di inevitabilità cresce. Questo speciale funziona come un promemoria: ciò che è successo non può essere cancellato, e le conseguenze stanno per manifestarsi in modo ancora più diretto.

L’8 gennaio 2026 segnerà quindi un nuovo inizio, ma anche una continuazione naturale di un percorso che, episodio dopo episodio, ha reso Jujutsu Kaisen una delle serie più intense e discusse degli ultimi anni. E se questo è solo il punto di partenza, il viaggio che ci aspetta promette di essere tutt’altro che semplice.