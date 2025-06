Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man: nuove info svelate a luglio all’Anime Expo

Durante l’Anime Expo 2025, lo Studio MAPPA ha annunciato grandi novità per due dei suoi franchise di punta: Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man.

Nuove informazioni per Jujutsu Kaisen – Stegione 3

L’evento ha portato aggiornamenti ufficiali sulla terza stagione di Jujutsu Kaisen, confermando che l’anime proseguirà con l’arco narrativo intitolato “Culling Game”, introdotto dopo gli eventi del “Shibuya Incident”.

Il sequel era stato anticipato già al termine della seconda stagione, ma finora mancavano dettagli concreti .

Durante il panel di MAPPA, si è parlato di possibili materiali visivi, anticipazioni sul cast e approfondimenti sullo staff.

L’arco Culling Game promette approfondimenti su Yuji Itadori, Megumi, Yuta e altri personaggi chiave, in una fase cruciale della saga. Sebbene la data di uscita non sia stata rivelata, le dichiarazioni dello studio lasciano sperare in un debutto entro il 2026.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc in arrivo

Sempre al panel, è stato confermato l’arrivo del film “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” prodotto da MAPPA. La pellicola è attesa nei cinema giapponesi per il 19 settembre 2025, distribuita da Toho.

Il panel ha chiarito che il team dietro l’anime ha lavorato in stretta collaborazione con il creatore Tatsuki Fujimoto, per assicurare fedeltà alla visione originale del manga.

Il film coprirà l’arco narrativo incentrato su Reze, offrendo un adattamento molto atteso dai fan. Questa produzione potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per Chainsaw Man, con un grande focus sul mercato cinematografico.

Contesto e importanza per il 2025 anime

MAPPA è impegnata su più fronti: mentre Jujutsu Kaisen si prepara a entrare nel quarto arco narrativo, Chainsaw Man punta forte sul grande schermo, con un progetto ambizioso reso possibile dalla partecipazione diretta dell’autore e di un team animazione condiviso.

Reddit commenta come la troupe di animazione MAPPA abbia lavorato simultaneamente su entrambi i titoli , il che spiega i ritmi di produzione e le tempistiche.

Il 3 luglio quindi sancisce un giorno importante per gli appassionati: annunci ufficiali, tempistiche chiare e un’occasione per capire le strategie dello Studio fino al 2026.