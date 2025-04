Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha una data d’uscita ufficiale

Sony Pictures ha acquisito i diritti per la distribuzione cinematografica globale di Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc e ha annunciato su X che il film anime arriverà il 29 ottobre 2025 negli Stati Uniti, mentre in oltre 80 paesi inizieranno a proiettare il film a partire dal 24 settembre 2025.

Si tratta di un sequel diretto della prima stagione della serie del 2022 e copre l’arco narrativo di Reze, uno dei più amati del manga di Tatsuki Fujimoto. Il lungometraggio sarà incentrato sull’incontro tra Denji e Reze, una misteriosa ragazza che lavora in un caffè. Dopo aver trascorso del tempo con Makima, la donna dei suoi sogni, Denji si ritrova a cercare riparo dalla pioggia e proprio lì incontra Reze, una ragazza che lavora in un bar. La loro relazione si rivelerà ben presto più complessa di quanto sembri inizialmente, portando Denji ad affrontare nuovi pericoli.

Produzione curata da MAPPA

Il film è diretto da Tatsuya Yoshihara, che ha già lavorato alla serie anime come storyboarder e key animator, con la sceneggiatura a cura di Hiroshi Seko, mentre Kazutaka Sugiyama si occuperà del character design.

La pellicola sarà distribuita da TOHO e la produzione è interamente curata da MAPPA, studio che si è occupato già della prima stagione dell’anime, trasmessa in anteprima a partire dall’ottobre 2022 in Giappone. La serie è disponibile in streaming su Crunchyroll con doppiaggio in italiano.

Il successo di Chainsaw Man

Il manga di Chainsaw Man, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel dicembre 2018. La prima parte dell’opera, conosciuta come Public Safety Arc, si è conclusa nel 2020, mentre la seconda parte, intitolata School Arc, ha avuto inizio nel luglio 2022 sulla piattaforma Shonen Jump+, di Shueisha. In Italia, il manga è edito da Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga.