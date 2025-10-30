Jujutsu Kaisen: arrivano le Instant Variant da collezione dei volumi 29 e 30

Panini Planet Manga ha svelato una sorpresa imperdibile per tutti i fan di Jujutsu Kaisen: le Instant Variant effettate dei volumi 29 e 30, due edizioni speciali che chiudono in grande stile la “Road to the End”. Si tratta di un bundle esclusivo che racchiude gli ultimi due volumi della serie in un formato pensato per i collezionisti più appassionati, arricchito da copertine variant uniche e due cartoline esclusive dedicate ai personaggi della saga di Gege Akutami.

Le due Instant Variant si distinguono per il loro effetto grafico spettacolare, pensato per esaltare le illustrazioni e rendere ogni volume un vero e proprio pezzo da esposizione. È un’occasione perfetta per chi ha seguito la serie fin dall’inizio e vuole chiudere la collezione con un’edizione speciale, ma anche per chi ama le chicche da libreria firmate Panini Planet Manga.

Il bundle Jujutsu Kaisen 29-30 Instant Variant sarà disponibile solo su preorder per un periodo di tempo limitato: dal 29 ottobre al 10 novembre. Una volta terminati i preordini, ci vorranno circa otto settimane per la consegna del prodotto. Proprio per la natura esclusiva dell’offerta, è molto probabile che il bundle non venga ristampato, rendendolo così un oggetto ancora più prezioso per i fan.

Con queste due ultime uscite, Jujutsu Kaisen si prepara a chiudere un capitolo fondamentale della sua storia editoriale anche in Italia. Panini Planet Manga, ancora una volta, riesce a coniugare l’amore per la qualità con un’attenzione speciale ai collezionisti, regalando un’edizione che celebra al meglio l’intensità e il successo di una delle opere più amate degli ultimi anni.

Per chi vive di maledizioni, combattimenti e pura passione, questo è un appuntamento da non perdere. Un modo perfetto per salutare una delle serie più amate di questi anni con un’edizione che non è solo da leggere, ma da custodire come un vero tesoro nella propria collezione.