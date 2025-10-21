Il Giappone premia il miglior anime del 2025: Solo Leveling non è sul podio

Grandi sorprese nel mondo anime giapponese: durante i Newtype Anime Awards sono stati annunciati i vincitori per la stagione 2024-2025 e il titolo che ha conquistato il premio “Miglior Opera” non è Solo Leveling, come molti si aspettavano. Il riconoscimento è andato invece a Makeine: Too Many Losing Heroines! dello studio A-1 Pictures, superando persino in classifica Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e Il monologo della speziale.

Questo significa che Solo Leveling si è dovuto accontentare della quarta posizione nella categoria principale, nonostante il grande seguito e l’impatto internazionale. La cosa curiosa è che un post ufficiale aveva inizialmente suggerito che la serie avesse vinto, creando qualche confusione tra i fan prima della rettifica.

La top 10 del premio include anche titoli molto vari: Uma Musume: Cinderella Gray, Medalist, DanDaDan, Apocalypse Hotel, Re:Zero terza stagione e Oshi no Ko seconda stagione. Era un’annata particolarmente ricca e variegata.

Nonostante non abbia ottenuto il premio principale, Solo Leveling rimane un fenomeno. Il franchise ha già conquistato schiere di fan in tutto il mondo e si prepara a espandersi ancora con una serie live-action e nuovi progetti in arrivo.

Negli ultimi anni, il successo globale di Solo Leveling ha contribuito a rendere sempre più stretto il legame tra industria anime giapponese e pubblico internazionale. Le piattaforme streaming hanno infatti permesso a serie come questa di raggiungere milioni di spettatori fuori dal Giappone, modificando anche la percezione di ciò che viene considerato “anime di successo”. È interessante vedere come, mentre Solo Leveling domina in Occidente, in Giappone il pubblico premi serie che valorizzano maggiormente la narrazione romantica o slice-of-life, segno di un gusto ancora molto diverso tra mercati.

In definitiva, il premio a Makeine dimostra che anche le serie meno attese possono emergere con forza, e che il gusto del pubblico giapponese può riservare sorprese rispetto alle aspettative globali. E Solo Leveling, pur senza il trofeo principale, resta più vivo che mai nel panorama anime internazionale.