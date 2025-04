Il capitolo 77 di Kagurabachi lascia tutti senza parole!

Il capitolo 77 di Kagurabachi, intitolato “No Longer Relevant” è stato pubblicato il 28 aprile 2025, su Manga PLUS. Questo episodio segna un punto di svolta nella serie, offrendo uno scontro epico tra poteri sovrannaturali e rivelazioni profonde sui personaggi principali.

La rinascita di Samura: l’ascesa della True Realm di Suzaku

Il capitolo si apre con una scena in un museo d’arte, dove il pittore Kanryuu Yoshida presenta un dipinto raffigurante una fenice, simbolo di rinascita. Questo presagio si materializza quando Seiichi Samura ritorna in battaglia, evocando il potere della spada incantata Suzaku, che gli conferisce l’immortalità. Nonostante ciò, le sue ferite agli occhi rimangono, suggerendo limiti nel potere rigenerativo.

Samura affronta Hiruhiko, un membro degli Hishaku, e Chihiro Rokuhira, il protagonista della serie. Lo scontro tra le tre spade incantate è intenso, con Samura che utilizza le fiamme di Suzaku non solo per attaccare, ma anche per rigenerarsi e purificare l’ambiente circostante. Questo potere evoluto, chiamato Flames of Compassion, permette a Samura di restaurare il Kyoto Massacre Hotel, distrutto da Hiruhiko.

Hiruhiko e il potere di Play: un passato oscuro

Hiruhiko, determinato a prevalere, attiva nuovamente l’abilità Play della sua spada incantata Kumeyuri, che gli consente di manipolare oggetti inanimati. Attraverso flashback, il capitolo esplora il suo passato violento, evidenziando la sua mancanza di empatia e la disconnessione emotiva. Questa introspezione lo porta a comprendere la vera essenza di Play, culminando nella trasformazione dell’intero hotel in un’arma.

Nonostante la sua determinazione, Hiruhiko è sopraffatto dalla potenza di Samura. Le fiamme purificatrici di Suzaku annullano i suoi sforzi, lasciandolo gravemente ferito e in uno stato di disperazione. La sua sconfitta simboleggia la caduta di un antagonista che, pur potente, è incapace di comprendere la vera forza derivante dalla compassione e dalla connessione umana.

Verso un nuovo scontro: Chihiro contro Samura

Il capitolo si conclude con Chihiro che si prepara ad affrontare Samura, attivando la sua spada Enten. Questo confronto, atteso da tempo, promette di essere un punto culminante nella serie, mettendo in gioco non solo abilità combattive, ma anche ideali e motivazioni profonde.

Con la sua combinazione di azione intensa e sviluppo dei personaggi, questo episodio rappresenta un momento cruciale nella narrazione, preparando il terreno per eventi ancora più significativi.