Ichi the Witch: Star Comics svela le Limited Edition dei primi due volumi

Quando si parla di annunci fatti sotto le feste, Edizioni Star Comics sa sempre come rendere l’attesa ancora più interessante. Proprio a ridosso del Natale è arrivata una doppia sorpresa, nonché l’ultima, che riguarda una delle serie più chiacchierate e attese del 2026: Ichi the Witch. E sì, l’hype è ufficialmente salito di livello.

Partiamo dal primo grande annuncio. Il volume 1, previsto per la primavera, non arriverà soltanto in edizione standard. Sarà infatti disponibile anche una Limited Edition, acquistabile in fumetteria, libreria e store online. Questa versione speciale includerà il volume 1 con Variant Cover e uno standee in acrilico, un extra pensato chiaramente per chi ama collezionare e dare un posto speciale alle proprie serie preferite.

Ma Star Comics non si è fermata qui. La vera sorpresa è che lo stesso trattamento sarà riservato anche al volume 2. Anche il secondo numero di Ichi the Witch arriverà infatti con una Limited Edition dedicata, composta ancora una volta dal volume con Variant Cover e da uno standee in acrilico. Una scelta che rende chiaro fin da subito quanto l’editore creda in questo titolo e nel suo potenziale.

Ichi the Witch si presenta come una nuova avventura tutta da scoprire, pronta a conquistare i lettori già dai primi capitoli. Il fatto che vengano proposte edizioni limitate fin dall’inizio è un segnale forte: non si tratta di un lancio qualunque, ma di una serie su cui si punta davvero tanto, sia a livello narrativo che collezionistico.

Per chi ama seguire una serie fin dal debutto e avere sugli scaffali edizioni curate e particolari, questa è senza dubbio un’occasione da segnare in agenda. Tra variant, gadget esclusivi e un’uscita che promette di far parlare molto di sé nel 2026, Ichi the Witch sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle prossime grandi avventure da seguire.