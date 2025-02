Ichi the Witch: Shonen Jump annuncia la seconda ristampa del manga

Ichi the Witch di Shonen Jump è uno dei manga più gettonati della rivista al momento. Scritto da Osamu Nishi e illustrato da Shiro Usazaki, il manga ha debuttato a settembre 2024 e ha già un’ampia fanbase. Il 12 febbraio, l’account ufficiale del manga Ichi the Witch ha condiviso su X: “È prevista una ristampa super veloce! Lo slancio del primo volume di “Ichi the Witch” di JC è incredibile. Ci sarà una seconda ristampa a partire da martedì 4 marzo. Si prega di astenersi dal contattare le librerie per la disponibilità“.

Il primo volume è uscito il 4 gennaio ed è stato già venduto in meno di una settimana. Il 10 gennaio, il manga ha ottenuto la sua prima ristampa e ora è di nuovo esaurito. Questa è già la terza stampa che avviene più o meno nello stesso periodo dell’uscita del Volume 2, che uscirà il 4 marzo.

La storia è ambientata in un mondo in cui la magia esiste, ma è anche altamente limitata. I Majik sono creature che possiedono la magia e solo superando determinate prove, qualcuno può ottenere il loro potere. Tuttavia, solo le donne sono riuscite ad acquisire la magia, motivo per cui sono chiamate Streghe. La storia segue le vicende di Ichi, un giovane cacciatore maschio della Montagna dei Druidi. Vive da solo da quando era bambino, poiché abbandonato dai suoi genitori. A Ichi è stato consegnato solo un coltello, che avrebbe dovuto usate per togliersi la vita. Tuttavia, ha cambiato la sua vita imparando a cacciare.

Un giorno, incontra un Majik ostile che nemmeno le streghe più potenti possono sconfiggere. Il motivo è un semplice espediente: il cuore di Majik non può essere graffiato da una donna. Tuttavia, nessuno si aspettava che un cacciatore solitario intervenisse e salvasse la situazione. Non solo, ma sconfiggendo il Majik, Ichi è diventato il primo Stregone maschio. I suoi poteri inaspettati sfidano le norme sociali mentre Ichi affronta la sua nuova identità. Determinato a dimostrare di essere degno, Ichi si sforza di padroneggiare i suoi nuovi poteri, affrontare formidabili Majik e scoprire i misteri che circondano le origini della magia.

Fonte – Comicbook